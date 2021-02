Final Fantasy VII Remake (qui la mia recensione) è diventato uno dei maggiori successi di Square Enix dell’ultimo decennio. Ora però i fan hanno ora appreso è che il lead director di Final Fantasy VII Remake Tetsuya Nomura non dirigerà FFVII Remake Parte 2.

Final Fantasy VII Remake Parte 2 – Nomura lascia il posto di direttore del gioco

Tetsuya Nomura è uno dei personaggi più riconoscibili di Square Enix, noto principalmente per il suo lavoro nella serie Final Fantasy e come creatore della serie Kingdom Hearts. Nomura è stato lead character designer per l’originale Final Fantasy VII, aiutando anche a creare alcuni elementi diretti della storia del gioco.

In seguito, Nomura ha lavorato come lead character designer per quasi tutti i principali giochi di ruolo di Final Fantasy dal VII, così come per la sua serie Kingdom Hearts e altri titoli Square Enix come Parasite Eve e The World Ends With You. Ha anche avuto il suo debutto come regista con Final Fantasy VII: Advent Children.

In un’intervista con Famitsu pubblicata subito dopo l’annuncio di Final Fantasy VII Remake: Intergrade, la versione aggiornata per PlayStation 5 del gioco dello scorso anno con nuovi contenuti, Nomura ha rivelato che non guiderà lo sviluppo di FFVII Remake Parte 2. La poltrona di direttore del gioco sarà occupata invece da Naoki Hamaguchi, che ha co-diretto l’ultimo gioco, poiché Nomura ora assumerà il ruolo di direttore creativo mentre bilancerà il lavoro sul gioco insieme a quello per altri progetti:

Nomura: Since I'm involved with a lot of different projects, the next FF7R installment director will be Hamaguchi […] I will be continuing with the FF7R series as Creative Director instead. Source: Famitsu pic.twitter.com/3oUXoOV46y — ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) February 25, 2021

Ciò non significa che Nomura non sarà una parte importante della serie in futuro, poiché un direttore creativo è ancora uno dei creativi più influenti dietro qualsiasi gioco durante lo sviluppo.

Naoki Hamaguchiè noto per essere stato uno dei programmatori della trilogia del discusso e controverso Final Fantasy XIII.

Final Fantasy VII Remake è ora disponibile su PlayStation 4. Una versione ampliata per PlayStation 5 intitolata Final Fantasy VII Remake: Intergrade uscirà il 10 giugno 2021.

