Il volume 10 del manga Wotakoi – Love is Hard for Otaku di Fujita è stato pubblicato nelle librerie del Giappone il 26 Febbraio 2021.

L’edizione speciale del volume include il secondo episodio animato originale in Blu-ray Disc (OAD), che come sappiamo ha per protagonisti i personaggi di Naoya Nifuji (interpretato da Yuki Kaji) e Kou Sakuragi (Yuuki Aoi).

In apertura possiamo guardare il trailer del nuovo episodio animato dallo studio Lapintrack, di seguito un video che celebra la pubblicazione del volume 10:

A proposito di Wotakoi – L’Amore è complicato per gli Otaku

Fujita ha lanciato il manga originale Wotakoi (Wotaku ni koi wa muzukashii) il 17 Aprile 2014 su Pixiv; dalla fine del 2015 la serie esce sulla rivista digitale Comic Pool di Ichijinsha.

Ha ispirato una serie animata in 11 episodi prodotta da A-1 Pictures, andata in onda dal 13 Aprile 2018 al 22 Giugno 2018.

Il primo OAD è uscito il 29 Marzo 2019 in allegato all’edizione limitata del volume 7 del manga.

Un film live action ha debuttato in Giappone il 7 Febbraio 2020.

L’opera è arrivata per la prima volta in Italia grazie ad Amazon Prime Video, che ha diffuso la serie anime in streaming per i propri abbonati in contemporanea alla trasmissione giapponese.

Narumi, un’impiegata che nasconde di essere una fan del genere yaoi, cambia lavoro e ritrova l’affascinante amico d’infanzia Hirotaka, che però è un otaku di videogiochi. Decidono di uscire insieme, ma essendo entrambi otaku, hanno strane abitudini, e la relazione è tutt’altro che facile…

Il manga ha debuttato per Planet Manga a Febbraio 2020 (qui la nostra recensione del primo volume).

Narumi: office lady e fan di boys’ love. Hirotaka: salaryman e videogamer. Due protagonisti con una doppia vita otaku spesso tenuta nascosta per scansare seccature e pregiudizi. Ma condividere un’anima 100% nerd sarà la via più facile per trovare l’amore?

Acquistate il primo volume del manga