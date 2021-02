He-Man and the Masters of the Universe è la seconda serie animata basata sulla iconica linea di giocattoli di Mattel che arriverà prossimamente su Netflix.

Si tratta di una rivisitazione della celeberrima serie storica Filmation degli Anni 80, anche nota in Italia come He-Man e I Dominatori dell’Universo, realizzata in computer grafica e pensata per un pubblico giovane.

L’altra, Revelation, costituirà il sequel della serie animata degli Anni 80.

Masters of the Universe, ecco He-Man e Battle Cat

Grazie alla nuova linea di giocattoli di Mattel, possiamo farci un’idea sull’aspetto che avranno i personaggi nel reboot He-Man and the Masters of the Universe.

Ecco come saranno He-Man e Battle Cat:

He-Man and the Masters of the Universe e Revelation

He-Man and the Masters of the Universe è prodotta da Mattel Television con Adam Bonnett (Descendants), Christopher Keenan (Justice League, Batman Beyond) e Rob David (MOTU: Revelation, Teenage Mutant Ninja Turtles) come produttori esecutivi.

Bryan Q. Miller (Smallville) è lo showrunner della serie, che Netflix Italia descrive così:

In questa rivisitazione della classica serie animata Adam, principe di Eternia, scopre il potere di Grayskull e si trasforma in He-Man, il dominatore dell’universo.

Masters of the Universe: Revelation è invece in lavorazione presso gli studi di Powerhouse Animation (Castlevania, Skull Island) sotto la supervisione di Kevin Smith.

Il cast di doppiatori originali include Mark Hamill (Skeletor), Chris Wood (Principe Adam/He-Man) e Sarah Michelle Gellar (Teela).

Qui un assaggio al brano della colonna sonora che accompagnerà la trasformazione del principe Adam in He-Man, composta da Bear McCreary (Battlestar Galactica, Godzilla: King of the Monsters, God of War, The Walking Dead o Agents of SHIELD).

Netflix Italia presenta così la serie:

Riprende la guerra per Eternia con quello che potrebbe essere lo scontro finale tra He-Man e Skeletor nella nuova serie animata dello sceneggiatore e regista Kevin Smith.

Acquista il volume l’arte di He-Man