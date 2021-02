Grazie a un nuovo aggiornamento sullo sviluppo di Halo Infinite, i giocatori hanno scoperto un file audio nascosto che anticipa qualche dettaglio della trama del gioco, e sembra indicare che 343 Industries non stia abbandonando le narrazioni di Halo 5, nonostante la scarsa ricezione del gioco quando è stato rilasciato nel 2015.

Halo Infinite avrebbe dovuto uscire lo scorso novembre in concomitanza con l’uscita di Xbox Series X/S, ma è stato ritardato a seguito di un’accoglienza negativa alla prima rivelazione del gioco, che presenterà una nuova visione della serie, includendo un grande mondo sandbox. Fino a questo punto, 343 non ha condiviso molto sulla storia del titolo di fantascienza, il che ha fatto sì che le persone si chiedessero se il gioco devierà dal deludente Halo 5. Tuttavia, un nuovo file audio sembra indicare il contrario.

Halo Waypoint fornisce un aggiornamento sul mondo di Halo Infinite, e in questo i fan sono riusciti a scoprire un file audio che contiene una conversazione tra Master Chief e Halsey. Il messaggio afferma che Cortana ha una forte influenza sull’universo, e sembrerebbe la cattiva del gioco.

Ecco quanto ha detto Justin Dinges, responsabile artistico della campagna del gioco:

