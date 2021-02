L’All Japan Magazine and Book Publisher’s and Editor’s Association (AJPEA) ha rivelato di recente alcuni interessanti dati sull’industria editoriale di manga in Giappone nel 2020. Il rapporto ha rivelato quanto questa industria ha guadagnato durante lo scorso anno. E la cifra è davvero impressionante!

Giappone – le cifre da record delle vendite dei manga

La cifra record di cui stiamo parlando è di ben 612,6 miliardi di yen (circa 4.749.215 di euro), con un aumento di 23% rispetto ai 498 miliardi di yen nel 2019. Il numero è il più alto da quando l’associazione ha iniziato a tenere traccia del settore nel 1978. Il record precedente era stato nel 1995, quando l’industria guadagnò 586,4 miliardi di yen.

Il mercato dei manga stampati è cresciuto per la prima volta almeno dal 2014, guadagnando 270,6 miliardi di yen, rispetto ai 238,7 miliardi di yen del 2019 (un aumento del 13,4%). Il mercato digitale ha continuato a crescere, guadagnando 342 miliardi di yen, rispetto ai 259,3 miliardi di yen nel 2019 (un aumento del 31,9%). I numeri includono le vendite sia per i volumi manga che per le riviste.

Il rapporto afferma che il mercato dei volumetti manga è aumentato del 24,9%, raggiungendo ora i 207,9 miliardi di yen, mentre il mercato delle riviste cartacee di manga è diminuito del 13,2%, scendendo a 62,7 miliardi di yen.

Queste cifre così importanti sono dovute in parte alle forti vendite di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba e altri successi, senza contare che i servizi di streaming video stanno contribuendo al successo di alcuni titoli. Il report ha anche indicato la “stanchezza da COVID-19” che causa un possibile aumento della popolarità delle storie ambientate in un “mondo parallelo” (“isekai”).

Il mercato complessivo dei manga, in Giappone, ma anche nel resto del mondo, è in aumento dal 2018. Il 2019 ha segnato la prima volta in cui le vendite digitali di manga hanno superato quelle delle copie su carta.

