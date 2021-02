La Città Incantata (Spirited Away) dello Studio Ghibli di Hayao Miyazaki, otterrà presto un adattamento teatrale. A dare la notizia la TOHO.

La Città Incantata – qualche informazione sull’adattamento teatrale

L’adattamento teatrale de La Città Incantata verrà scritto e diretto da John Caird (Les Misérables, Nicholas Nickleby), vincitore del Tony and Olivier Award e direttore associato onorario della Royal Shakespeare Company.

La data di uscita è prevista per il prossimo febbraio a Tokyo.

Questa la locandina:

Le attrici Kanna Hashimoto (Gintama, Kaguya-sama: Love is War, Kingdom) e Mone Kamishiraishi (Your Name, Chihayafuru live-action) reciteranno entrambe nei panni di Chihiro in performance alternate. Questo sarà il primo ruolo di Hashimoto in una produzione teatrale.

Il produttore dello Studio Ghibli, Toshio Suzuki, si è complimentato per la scelta di Caird:

Hayao e io abbiamo apprezzato la visione di John. È una persona di cui ci possiamo fidare. Non vedo l’ora di vedere Chihiro crescere sul palco sotto la sua direzione.

Lo spettacolo andrà in scena al Teatro Imperiale di TOHO da febbraio a marzo 2022, quindi sarà in tournée a Osaka ad aprile, a Fukuoka a maggio, a Sapporo a giugno e a Nagoya a giugno e luglio.

Ricordo che La Città Incantata è stato il film giapponese di maggior incasso in tutto il mondo fino a quando il film di Demon Slayer Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train ha superato il record. La Città Incantata rimane l’unico titolo non in lingua inglese a vincere il premio per il miglior film d’animazione degli Academy Awards, che ha ottenuto nel 2003.

