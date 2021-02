In previsione dell’uscita del nuovissimo Suicide Squad 1, previsto per la prossima settimana, DC Comics ha pubblicato un’anteprima di sette pagine della nuova serie in arrivo.

Suicide Squad 1 – in arrivo la nuova serie

La prossima settimana verrà pubblicata da DC una nuova serie a fumetti della Suicide Squad, la squadra di cattivi assoldata dal governo per compiere missioni ad alto rischio.

A differenza delle precedenti iterazioni della squadra titolare, Deadshot non fa parte della squadra (è ancora morto per quanto ne sappiamo) e il leader di fatto di questa nuova versione sarà Peacemaker (che apparirà nel nuovo film The Suicide Squad, interpretato da John Cena).

Per mescolare le cose ancora di più, nella serie compariranno dei personaggi che non sono i soliti sospetti della Suicide Squad, incluso Talon uno degli ex assassini della Corte dei Gufi!

Questa la trama svelata dalla DC Comics:

Le cose sono cambiate per la Task Force X. Quando Peacemaker assume il ruolo di leader sul campo, non ci saranno più vendette o difese per la task force top-secret del governo composta da assassini, ladri e criminali. Amanda Waller, ora di nuovo al comando della Squadra, invia una nuova Squadra nell’Arkham Asylum per “reclutare” il letale assassino della Corte dei Gufi, Talon, mentre intervista un altro nuovo candidato: Superboy.

Robbie Thompson, lo scrittore della serie, in precedenza aveva detto a Games Radar:

Direi che si odiano tutti. Sicuramente non amano Waller. Naturalmente la Suicide Squad è come ogni altro gruppo: ci saranno sempre delle cricche. Vedrete poi che Peacemaker si adatta a certe persone e non ad altre. Inoltre ci sarà una battaglia tra Peacemaker e Superboy, che davvero, davvero, davvero non si piacciono per il ruolo di leader. Questo viene a galla abbastanza rapidamente nel numero 2.

Il prezzo del fumetto, scritto Robbie Thompson, in USA è di $3.99.

Gli altri creatori della serie sono Eduardo Pansica (matite), Julio Ferreira (inchiostri), Marcelo Maiolo (colori) e Wes Abbott (lettere).

Il primo volume avrà due cover, la principale e una variant:

Queste le prime pagine in anteprima:

Acquista il DVD di Suicide Squad