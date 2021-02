The Pokémon Company è pronta a festeggiare il 25° anniversario del franchise in grande stile. Tante sono le celebrazioni alle quali abbiamo già assistito, con dei video musicali con protagonisti Post Malone e Katy Perry e la pagina web dedicata proprio al Pokémon Day 2021, in programma il 27 febbraio.

Ora, i Pokémon sono pronti a lanciare sul mercato una nuova linea di abbigliamento in edizione limitata!

Pokémon – la collaborazione tra Zavvi e The Pokemon Company

Zavvi e The Pokemon Company hanno collaborato nella creazione di questa nuova linea di abbigliamento in edizione limitata, per festeggiare il 25° anniversario dei Pokémon.

La linea Pokemon x Zavvi (di cui potete guardare il video promozionale all’inizio della pagina) includerà una scatola da collezione limitata a sole 2500 unità. Ogni scatola includerà una felpa nera con cappuccio, calzini neri ricamati, una borsa cosmetica bianca stampata e un berretto nero con il logo Pokemon 25° anniversario.

Ci sarà anche una mini gamma di tre pezzi che include una felpa con cappuccio, una felpa bianca e una t-shirt gialla. Tuttavia, il gioiello della collezione sono le sneakers!

Le sneakers del 25° anniversario dei Pokemon presentano un design artigianale di Pikachu in bianco e nero con un logo giallo sulla linguetta. Tutti questi articoli saranno disponibili per l’ordine sul sito web di Zavvi UK il 27 febbraio e l’ordine con cui verranno messe sul mercato è il seguente:

• Pokemon Box Collection (12pm UK time / 7am EST US)

• Pokemon Mini Collection (3pm UK time / 10am EST US)

• Pokemon Signature Sneakers (6pm UK time / 1pm EST US)

Ricordo inoltre che The Pokemon Company e The Wand Company hanno collaborato per una creare una perfetta replica della Poke Ball realizzata in metallo e con una finitura verniciata di alta qualità.

La Poke Ball è dotata di una tecnologia di rilevamento della prossimità che consente al pulsante Poke Ball di illuminarsi quando rileva il movimento.

Inoltre, premendo il pulsante, il colore della luce della Poke Ball cambierà avviando una sequenza di illuminazione specifica per catturare i Pokemon. Infine, ogni Poke Ball sarà confezionata in un’apposita valigetta completa di ologramma numerato per l’autenticazione e luci multicolore che brillano ogni volta che qualcuno apre la teca.

I preordini per la replica della Poke Ball sono disponibili su Amazon. Il prezzo è di $ 99,99.

Acquista il gioco Pokémon Spada per Nintendo Switch