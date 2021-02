Lo State of Play trasmesso in diretta streaming questa notte si è concentrato sulle novità che riguardano 10 titoli di prossima uscita su PS4 e PS5. Si tratta sia di videogiochi completi del tutto nuovi che di DLC e versioni migliorate dei giochi per PS5. Scopriamo insieme tutti e 10 i videogiochi presentati durante l’ultimo State of Play!

State of Play 2021 – tutti gli annunci

Crash Bandicoot 4 – It’s About Time

Il titolo avrà un supporto per 4K nativo a 60 FPS (richiede un dispositivo compatibile con 4K) e audio 3D migliorato (con auricolari compatibile). I tempi di caricamento saranno più brevi e i trigger adattivi reagiranno ai vostri comandi.

La funzione Activity Card di PlayStation 5 fornirà ai giocatori una chiara ripartizione dei loro progressi in ciascuna delle dimensioni del gioco: un aiuto per ottenere il famigerato completamento del 106%.

Infine, i possessori della versione digitale e fisica di Crash Bandicoot 4: It’s About Time possono passare dalla versione PS4 alla versione PS5 migliorata senza costi aggiuntivi. I possessori della versione digitale per PS4 potranno accedere alla versione PS5 del gioco su PlayStation Store e scaricarla a costo zero, mentre i possessori del gioco su supporto fisico dovranno inserire il loro disco nella loro PS5 e accedere al PlayStation Store per scaricare gratuitamente la versione PS5.

Crash Bandicoot 4 – It’s About Time vedrà la luce su PS5 il prossimo 12 marzo.

Returnal

Un nuovo video gameplay per questo mutevole titolo in cui alla morte della protagonista il mondo che la circonda cambierà drasticamente:

Returnal vedrà la luce su PS5 il prossimo 30 aprile.

Sifu

Questo titolo è stato presentato al grande pubblico proprio durante lo State of Play. Si tratta di un titolo incentrato sul kung-fu:

Sifu verrà pubblicato durante il 2021 per PS4 e PS5.

Knockout City

Se amate i giochi sportivi in multiplayer online, ecco a voi Knockout City, un titolo basato su scontri di dodgeball a squadre in giro per la città, che potrete afrontare sia in diverse modalità che utilizzando diverse tecniche:

Knockout City verrà pubblicato per PS4 e PS5 il 21 maggio.

Solar Ash

Nuovo video gameplay per questo action platformer dagli sviluppatori di Hyper Light Drifter:

Solar Ash verrà pubblicato per PS4 e PS5 durante il corso di quest’anno.

Five Nights at Freddy’s: Security Breach

Primo video gameplay per questo nuovo capitolo della serie Five Nights at Freddy’s:

Five Nights at Freddy’s: Security Breach verrà pubblicato per PS4 e PS5 durante il corso di quest’anno.

Oddworld: Soulstorm

Qui trovate tutte le informazioni sul titolo.

Kena: Bridge of Spirits

Nuovo video gameplay e nuovi dettagli sulla storia:

Inoltre, sono stati dettagliati i bonus di preordine…

…e della Deluxe Edition:

Kena: Bridge of Spirits verrà pubblicato per PS4 e PS5 il 24 agosto.

Deathloop

Qui trovate tutte le informazioni sul titolo.

Final Fantasy VII Remake Intergrade

Qui trovate tutte le informazioni sul titolo.

