Il franchise di G.I. Joe si arricchisce con una nuova serie che vede protagonista Lady Jaye. La serie andrà in onda su Amazon e sarà sviluppata da Erik Oleson (Carnival Row).

G.I. Joe – le prime informazioni sulla serie dedicata a Lady Jaye

Il franchise di G.I. Joe sarà presto ampliato da una nuova serie live-action su Lady Jaye, prodotta da Paramount Television Studios, eOne e Skydance Television. Oleson sarà produttore esecutivo insieme a Lorenzo di Bonaventura, produttore della saga cinematografica dei G.I. Joe e della saga dei Transformers.

Per quanto riguarda il personaggio di Lady Jaye (vero nome è Alison R. Hart-Burnett, grado del sergente maggiore E-6) è apparso per la prima volta nella serie animata G.I. Joe prodotta da Marvel Productions e Sunbow Productions nel 1984 e successivamente è entrata a fare parte del mondo dei fumetti.

Nell’universo marveliano la prima apparizione di Lady Jaye fu nella serie della Marvel Comics G.I. Joe: A Real American Hero 32 (febbraio 1985), dove il suo nome in codice era scritto “Lady J”.

È interpretata da Adrianne Palicki nel film del 2013 G.I. Joe: Retaliation.

A proposito di G.I. Joe

G.I. Joe nasce come una linea di giocattoli prodotta dalla statunitense Hasbro. Le action figure di G.I. Joe esordirono negli anni Sessanta, ottenendo un ampio successo commerciale, divenendo in seguito fonte di ispirazione per altri giocattoli dello stesso genere, fra cui Big Jim della Mattel e Action Jackson della Mego.

Il nome G.I. Joe, che inizialmente era proprio di un solo personaggio della linea, passò successivamente a identificare l’intera linea di giocattoli, che comprendeva numerosi personaggi oltre a quello originale.

Il personaggio è diventato poi protagonista di cartoni animati, fumetti e film. Storica la serie a fumetti della Marvel Comics basata sul franchise.

G.I. Joe Origins: Snake Eyes – l’ultimo film spin-off del franchisee di G.I. Joe

G.I. Joe è stato uno dei franchise più forti di Hasbro, soprattutto grazie alla serie animata che ha fatto conoscere in tutto il mondo “I veri eroi americani”. G.I. Joe Origins: Snake Eyes è il film spin-off della serie. Serve come una storia di origine per il membro silenzioso di G.I. Joe ed è la terza puntata dei film live-action del franchise, dietro G.I. Joe: The Rise of Cobra del 2009 e G.I. Joe: Retaliation.

Protagonista del film è Henry Golding nei panni del personaggio titolare del film, il ninja dei Joe noto come Snake Eyes, uno dei personaggi più amati in assoluto.

Il film doveva uscire il 23 ottobre 2020, ma è stato posticipato nell’ottobre del 2021 a causa della pandemia di coronavirus (COVID-19).

Acquista G.I. Joe La Nascita Dei Cobra