Altre notizie dall’evento Sony dello State of Play. Final Fantasy VII sta per arrivare su PS5 con una espansione dedicata a Yuffie e un nuovo personaggio inedito di nome Sonon. Potete vedere ogni dettaglio nel trailer misto al gameplay mostrato allo State of Play. Nel capitolo originale Yuffie non compariva prima di lasciare Midgar.

Il gioco verrà pubblicato su PS5 il 6 ottobre 2021. Ci sono ovviamente numerosi cambiamenti e miglioramenti grafici e di prestazioni generali. Il ray tracing e le texture sono le prime cose che saltano all’occhio. Insomma, finalmente uno dei titoli di fine generazione giungono su PS5 in pieno spolvero.

In questa versione sono anche state rivedute le modalità di difficoltà e c’è stata l’aggiunta di una Photo Mode, molto richiesta dall’utenza. Tutti i possessori della copia per PS4 potranno accedere a quella PS5 gratuitamente! Questo annuncio porta anche a termine lo State of Play di oggi.

State of Play – Final Fantasy VII Integrade

Nello State of Play della scorsa estate c’era stata la presentazione di una carrellata di titoli, sia già annunciati che nuovi, ma trattandosi ancora di agosto, c’era ancora molta aspettativa intorno alla data d’uscita e al prezzo di PS5. Ora che la console è però uscita Sony sta pensando bene di portare molti dei giochi di fine generazione sulla nuova console, come ci si aspettava.

Final Fantasy VII Integrade è infatti solo uno dei titoli con queste caratteristiche mostrato allo State of Play di oggi. Nonostante siano mancati grossi titoli in cui molti speravano, questo è comunque un segnale che Sony non ha dimenticato di dare importanza ai porting e ai netti miglioramenti che questi potranno avere.

Questo però vuole anche dire che ci vorrà ancora del tempo prima di sapere altre notizie sulla continuazione di Final Fantasy VII Remake.

