Lo State of Play di Sony continua con nuove importanti novità. Ecco che spunta un nuovo trailer per Deathloop. Avevamo già analizzato il gioco poiché era stato molto chiacchierato per via delle sue funzionalità con il DualSense.

Deathloop, progettato da Arkane Studios, è infatti uno sparatutto in prima persona che secondo gli sviluppatori “[…] farà percepire la differenza delle armi l’una dall’altra. […]”. Un’interattività del genere è davvero una grossa novità e potrebbe davvero sfruttare il DualSense, così come molti altri giochi stanno facendo. Ricorderete che vi avevamo parlato di Deathloop proprio durante la presentazione della console a giugno.

Deathloop uscirà il 21 maggio 2021 per PS5 e PC e si presenta come un gioco d’azione frenetico e colorato.

Nel frattempo date pure uno sguardo al nuovo trailer presentato allo State of Play di Sony.

State of Play – Deathloop e il DualSense

Nello scorso State of Play di agosto c’era stata una lunga carrellata di titoli, sia già annunciati che nuovi, ma trattandosi ancora dell’estate, c’era molta aspettativa intorno alla data d’uscita e al prezzo di PS5. Ora che la console è però uscita Sony sta puntando molto sull’interattività con il DualSense. Durante lo State of Play infatti sono stati anche altri i giochi che hanno costantemente fatto riferimento a questa funzionalità.

Non stanno comunque mancando problemi con i DualSense. Nello specifico i possessori di PlayStation 5 stanno riportando problemi con i trigger del controller. Come ben sappiamo infatti il joypad è rivoluzionario per la funzione adattiva di questi trigger posteriori che però stanno letteralmente saltando facendo perdere la loro caratteristica principale o facendoli dunque bloccare.

Dietro questo malfunzionamento c’è in realtà un problema molto “old school”: all’interno del joypad infatti si romperebbe una semplice molla.

Voi invece che ne pensate dei DualSense e del fatto che durante lo State of Play in tanti hanno asserito di quanto ne faranno utilizzo i vari giochi presentati?

