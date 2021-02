È iniziato l’evento Sony di nome State of Play di cui vi avevamo dato notizia negli scorsi giorni. Durante l’evento è stato mostrato un nuovo gameplay di Oddworld: Soulstorm commentato direttamente da uno degli autori. Il gioco, ora si sa, sarà disponibile dal 6 aprile 2021 per PS5 e, per chi lo prenderà per PS4 e avrà un abbonamento PlayStation Plus attivo, potrà usufruirne gratuitamente.

La formula di gioco, come si evince dal gameplay e dalle parole dello sviluppatore, è stata ampliata ulteriormente, dando maggiore libertà d’azione al giocatore. Pare che quindi il gioco sia proprio una rivisitazione del primo, come era stato detto dagli sviluppatori. Le parole degli stessi lungo lo State of Play ne sono la conferma.

State of Play – Oddworld: Soulstorm è vicino

Lungo lo scorso State of Play c’era stata una lunga carrellata di titoli, sia già annunciati che nuovi, ma trattandosi ancora di agosto, c’era molta aspettativa intorno alla data d’uscita e al prezzo di PS5. Ora che la console è però uscita Sony ci mostra finalmente nuovi giochi in arrivo per la sua console. Oddworld: Soulstorm è solo uno di quelli che abbiamo visto lungo lo State of Play.

Oltre della sua natura di remake, siamo a conoscenza del fatto che Oddworld: Soulstorm sarà un seguito di New ‘n’ Tasty, il reboot della saga. Il gioco implementerà meccaniche del tutto nuove come un inventario, e anche il crafting. Il design è stato anche riveduto sia per l’ambientazione che per i personaggi e i loro comportamenti.

Dopo numerosi rimandi questa sembra essere davvero la volta buona per mettere le mani, dal 6 aprile, su questo titolo tanto atteso e chiacchierato, specialmente per chi aveva adorato i primi capitoli su PlayStation. Saprà accontentare tutti e mantenere alte le aspettative mostrate nello State of Play?

