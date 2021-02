KOEI TECMO Europe e lo sviluppatore Omega Force hanno diffuso il primo trailer di Samurai Warriors 5.

Il nuovo capitolo della amatissima serie ricca di azione 1 vs 1.000 sarà disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One (giocabile su Xbox Series X|S tramite retrocompatibilità) e PC Windows PC tramite Steam ed arriverà il prossimo 27 luglio 2021 in Europa.

Samurai Warriors 5, i primi dettagli

Samurai Warriors 5 segna una nuova rivisitazione del franchise e include una trama completamente nuova, nonché design dei personaggi rinnovati e una nuova presentazione visiva elegante.

Samurai Warriors 5 si svolge dopo la fine della guerra Ōnin, durante il periodo Sengoku e racconta la storia di due dei più importanti comandanti militari di questo periodo: Nobunaga Oda e Mitsuhide Akechi. Questo titolo include varie epoche di questo periodo, compresi gli anni del giovane Nobunaga, quando era conosciuto come “Il grande sciocco di Owari” e il periodo di tumulti e sconvolgimenti che portò all’incidente di Honnō-ji.

Tutti i design dei personaggi del gioco sono stati completamente ridisegnati e reimmaginati per adattarsi al periodo Sengoku della trama. In totale, Samurai Warriors 5 presenta 27 personaggi giocabili, inclusi guerrieri nuovi e altri che fanno ritorno, da Ieyasu Tokugawa e Hideyoshi Hashiba a Nō e Yoshimoto Imagawa. È stato aggiunto anche il personaggio originale Mitsuki, un Kōga Ninja, mentre altri nuovi personaggi verranno annunciati in un secondo momento.

Inoltre, sono state aggiunte alla serie nuove azioni Musou – tra cui il Musou Frenzy Attacks di nuova concezione – che aumentano il brivido di spazzare via orde di soldati nemici in modo esilarante. Queste azioni vengono mostrate in un nuovo e vibrante stile artistico di pittura a inchiostro giapponese, che fa evolvere elegantemente la serie per mostrare il periodo Sengoku in modo sbalorditivo mentre le storie intrecciate di Nobunaga e Mitsuhide si dipanano sullo schermo come un rotolo di immagini del periodo Sengoku.

Samurai Warriors 5, le edizioni speciali

KOEI TECMO Europe ha anche rivelato che i fan della serie potranno mettere le mani su due diverse edizioni speciali imperdibili di Samurai Warriors 5 disponibili in esclusiva sul KOEI TECMO Europe Online Store.

La versione Treasure Box di Samurai Warriors 5 include la colonna sonora del gioco, un art book, una selezione di cartoline (insieme a un supporto a forma di custodia per carte), un poster di stoffa deluxe che mostra il nuovo vivace stile artistico del gioco e una copia del gioco, il tutto confezionato in una scatola da collezione a tema samurai. La Collector’s Edition del gioco include tutti i contenuti dell’edizione Treasure Box, insieme a uno speciale mini stand in acrilico con i numerosi personaggi protagonisti dell’epico dramma storico.

