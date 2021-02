Nickelodeon ha annunciato una nuova serie animata sui Transformers, che il network trasmetterà prossimamente.

Questo nuovo progetto è pianificato in 26 episodi da trenta minuti che racconteranno l’ascesa di una fazione inedita che coesisterà con gli Autobot, i Decepticon e una famiglia umana che adotterà il nuovo gruppo.

Al momento non è stato chiarito come si inserirà nella continuity del popolare franchise di Hasbro.

Transformers, lo staff della nuova serie animata

La nuova serie animata avrà la produzione esecutiva di Ant Ward (Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles) e di Nicole Dubuc (Transformers: Rescue Bots) e sarà sviluppata dal co-produttore esecutivo Dale Malinowski (Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles).

È prodotta da Nickelodeon Animation Studio e sviluppata per la tv da Claudia Spinelli (SVP of Animation Development) e Dana Vasquez-Eberhardt (Senior Director, Current Series and Development, Animation).

La produzione sarà supervisionata per conto di Nickelodeon da Conrad Montgomery (Vice President, Current Series, Animation) e per conto di eOne da Mikiel Houser (Director of TV Development).

I Transformers su Netflix e al cinema

Ricordiamo che la saga robotica di Hasbro ha altri progetti in cantiere.

Netflix sta producendo la trilogia Transformers War for Cybertron Trilogy, di cui sono disponibili le prime due parti — L’Assedio e Il Sorgere della Terra.

Sarà conclusa da Il Regno.

Paramount sta sviluppando il nuovo film live action, previsto per l’Estate 2022: sarà diretto da Steven Caple Jr., regista di Creed II, su sceneggiatura di Joby Harold (King Arthur – Il potere della spada).

Potrebbe essere ambientato nello stesso universo narrativo di Bumblebee:

Nel 1987, in una cittadina balneare della California, la giovane Charlie Watson sta per compiere 18 anni. In un momento di solitudine decide di mettere in pratica la sua passione per la meccanica nella discarica automobilistica e qui trova un maggiolino tutto scassato ma decisamente speciale. Si tratta infatti dell’autobot Bumblebee, rimasto ferito in battaglia.

