Netflix ha pubblicato il primo teaser trailer ufficiale di Army of the Dead, il nuovo film di Zack Snyder (300, L’Alba dei Morti Viventi, Batman v Superman Dawn of Justice) che arriverà in esclusiva streaming sul servizio di video on demand il 21 Maggio 2021.

Possiamo guardarlo in apertura nella versione doppiata in Italiano.

A proposito di Army of the Dead

Army of the Dead segue un gruppo di mercenari in una Las Vegas infestata dagli zombie; là cercheranno di mettere a segno la più grande rapina mai tentata.

Il film è prodotto da Deborah Snyder, Zack Snyder e Wesley Coller; Zack Snyder è anche autore della sceneggiatura insieme a Shay Hatten (John Wick: Capitolo 3 – Parabellum) e Joby Harold (The Transformers).

Il cast include Dave Bautista, Ella Purnell, Ana de la Reguera, Theo Rossi, Huma Qureshi, Omari Hardwick, Tig Notaro, Hiroyuki Sanada, Garret Dillahunt, Matthias Schweighöfer, Raúl Castillo, Nora Arnezeder e Samantha Win.

Il film darà origine a un film prequel e a una serie animata spin-off a dimostrazione di quanto Netflix creda nel progetto.

Army of the Dead, i dettagli

Netflix Italia presenta così Army of the Dead:

Un film di Zack Snyder, su Netflix dal 21 maggio. Dopo un’epidemia zombie a Las Vegas una squadra di mercenari si prepara per il maggiore azzardo di sempre: intrufolarsi nella zona sottoposta a quarantena e mettere a segno la rapina più grande mai tentata. Con Dave Bautista, Ella Purnell, Ana de la Reguera, Matthias Schweighöfer, Nora Arnezeder, Hiroyuki Sanada, Raúl Castillo, Michael Cassidy e Garret Dillahunt. Soggetto di Zack Snyder Sceneggiatura di Zack Snyder, Shay Hatten e Joby Harold Regia di Zack Snyder

In attesa di Army of the Dead

Army of the Dead sarà preceduto da un altro attesissimo film di Zack Snyder, Zack Snyder’s Justice League — ovvero il famigerato Snyder Cut.

Sarà disponibile il 18 Marzo 2021 in contemporanea con gli USA in esclusiva digitale per l’acquisto su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store e Microsoft Film & TV.

Inoltre dal 1 Aprile si potrà noleggiare su Sky Primafila e Infinity.

Recupera L’Alba Dei Morti Viventi di Zack Snyder