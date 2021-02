Diamo uno sguardo anche questa settimana agli sconti Amazon riservati ai videogiochi. Come al solito analizzeremo i titoli più importanti e con gli sconti maggiori, divisi per console. Vi ricordiamo che con Amazon Prime avete delle spedizioni gratuite, normalmente disponibili altrimenti solo per ordini da una certa somma in su.

Partiamo con PS4 e vediamo che giochi sono disponibili a prezzo stracciato:

Ecco invece i giochi in offerta per PS5:

È la volta dei giochi per Xbox Series X, eccoli qui:

Chiudiamo invece con i giochi per Nintendo Switch, notoriamente alti di prezzo ma scontati grazie alle offerte Amazon. Ecco qui quali sono:

Amazon e le offerte videoludiche

Anche questa settimana è tutto per i videogiochi in promozione di Amazon. Settimana prossima vedremo allo stesso modo insieme cos’ha da offrirci quello che è ormai il sito di e-commerce più importante e usato di tutti.

Tra tutti questi giochi in offerta voi ne comprerete qualcuno, magari approfittando proprio di Amazon Prime?