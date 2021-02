I Rugrats tornano ufficialmente in televisione. Durante la presentazione virtuale all’Investor Day di ViacomCBS, è stato annunciato che la serie tornerà sul piccolo schermo per una nuovissima serie animata in CG, che debutterà sulla nuova ViacomCBS.

I Rugrats – i dettagli del revival in CGI

I membri del cast originale di doppiatori della serie riprenderanno i propri ruoli; tra questi, E.G. Daily (Tommy), Nancy Cartwright (Chuckie), Cheryl Chase (Angelica), Cree Summer (Susie) e Kath Soucie (Phil e Lil). Nickelodeon Animation Studio sta producendo il revival, che promette di seguire i bambini mentre “esplorano il mondo e oltre dal loro punto di vista minuscolo e selvaggiamente fantasioso“.

Ecco cosa ha detto Ramsey Naito, presidente di Nickelodeon Animation, in un dichiarazione:

“Rugrats è uno dei cartoni animati più iconici riconosciuti dai fan di tutto il mondo, e stiamo creando con grande cura e orgoglio questa versione originale per un pubblico nuovo di zecca. Il fatto di aver riunito il cast originale di doppiatori anche per questi personaggi speciali è uno dei pezzi essenziali per rendere la serie riconoscibile e non vediamo l’ora di vedere questo gruppo di talento riportarli in vita“.

Eryk Casemiro e Kate Boutilier sono i produttori esecutivi del revival dei Rugrats, mentre Dave Pressler e Casey Leonard ne saranno i co-produttori esecutivi, e Rachel Lipman sarà invece una co-produttrice di questo nuovo progetto di revival. Mollie Freilich, senior manager di Nickelodeon per le attuali serie di animazione, sta supervisionando la produzione.

Paramount + verrà lanciato ufficialmente il prossimo 4 marzo. Per quanto invece riguarda la data di uscita sulla piattaforma del revival in CGI dei Rugrats, non sono state ancora fornite informazioni ufficiali, per cui non ci resta che attendere di scoprire nuovi dettagli a riguardo. Restate sulle nostre pagine per non perdere tutti gli aggiornamenti del caso!

