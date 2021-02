La rivista online Deadline ha riportato alcune dichiarazione che sono state fatte direttamente al Boss dei Marvel Cinematic Studios, Kevin Feige, al quale è stato chiesto se verranno realizzate ancora opere orientate a un pubblico adulto mentre si sta anche cercando di espandere l’impronta dell’MCU in streaming. Finché non gli è scappato anche qualcosa riguardo Deadpool 3…

MCU – il futuro delle opere destinate a un pubblico adulto (R-rated)

Il primo film di Deadpool è stato davvero un successo enorme, che ha anche avuto il merito di aprire la strada ad altri film per adulti targati Marvel, essendo stato il primo film R-rated campione d’incassi per quanto riguarda il Marvel Comic Adaptation, senza contare anche i sequel, che hanno incassato ben 1,56 miliardi di dollari in tutto il mondo.

Quando poi è stata fatta una domanda diretta a Kevin Feige, il boss dell’MCU ha dichiarato che non ci sono piani per altri progetti R-rated, poiché tutte le storie create fino a questo momento sono adatte a un pubblico di qualsiasi età. Feige ha anche aggiunto che non c’è alcuna forzatura in questa xelta di creare contenuti per tutti, ma che è stato un processo del tutto naturale:

Penso che stiamo targetizzando tutto ciò che stiamo facendo per bambini e adulti, quindi credo che la tua domanda sia più sui prodotti per adulti o con classificazione R. Oltre a Deadpool, che si è già affermato come un certo genere e una certa classificazione, con cui abbiamo già detto che non avremmo fatto casino quando abbiamo iniziato a lavorare su Deadpool – cosa che abbiamo fatto – a parte questo, non abbiamo incontrato una storia o una trama o il viaggio di un personaggio che un PG-13 ci ha impedito di creare. Non ci siamo trattenuti. Se mai lo abbiamo fatto, allora sicuramente ci può essere una discussione che si può prendere ora che ci sono altri canali come Star. Ma non è stato così. Abbiamo raccontato tutte le storie che volevamo con il tono e il rating che abbiamo ora.

