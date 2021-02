I fan del franchise di Harry Potter non potranno che gioire a questa bellissima notizia. Fun.com ha appena lanciato sul mercato due nuovi modelli di sneakers a tema Quidditch e Luna Lovegood!

Harry Potter – le nuove sneakers tematiche

Vuoi ravvivare il tuo guardaroba con un po’ di moda in stile Hogwarts? Bene, allora queste nuove sneakers a tema Quidditch e dedicate a Luna Lovegood, uno dei personaggi più amati della saga, sono quello che fanno par voi!

I nuovi modelli di sneaker, venduti a un prezzo accessibile, sono davvero accattivanti e perfetti per chi non ha paura di mostrare tutto il suo amore per Harry Potter.

Il modello a tema Quidditch presenta un design rosso e nero con accenti dorati lucenti e il numero 7 di Harry sul lato:

Mentre le sneakers dedicate a Luna Lovegood hanno uno stile unico esattamente come quello spumeggiante del personaggio. Il design colorato e scintillante include il disegno degli Spectrespecs e la citazione di Luna “a chi importa non importa” lungo la suola inferiore.

Queste nuove scarpe di Harry Potter sono davvero divertenti e faranno fare un figurone a chiunque le indossi. Entrambi i modelli sono esclusivi di Fun.com e possono essere ordinati sul loro shop online. Entrambi i modelli sono venduti a un prezzo di soli $ 39,99.

Fun.com non ha solo scarpe ma una gamma completa di accessori e capi di abbigliamento ispirati al mago più famoso di tutti i tempi e agli altri personaggi del mondo di Herry Potter.

Fun.com – tutto l’abbigliamento dedicato a Harry Potter

Dai calzini di Harry Potter all’abbigliamento a tema della tua Casa (Grifondoro, Serpeverde, Tassorosso e Corvonero), agli zaini di Harry Potter e felpe con cappuccio di Harry Potter, insomma, questo shop on-line ha davvero tutto ciò che ogni fan di Harry Potter desideri!

Ci sono anche i calzini e le pantofole tematiche di Harry Potter per stare comodi anche in casa con un pizzico di stile in più.

Se sei interessato agli accessori non temere perché il negozio è fornito di deliziosi orologi e braccialetti trematici, senza contare tonnellate di borse Loungefly Harry Potter e un sacco di diverse opzioni per le borse Danielle Nicole. Queste borse sono perfette per tutti i giorni e per mostrare a tutti il tuo amore per la saga!

Che cosa ne pensi di questi due modelli di sneakers? Andrai subito ad acquistarli?

