La lunga strada di Halo verso il piccolo schermo ha preso un’ultima svolta. L’attesa serie di Showtime basata sul famosissimo franchise di videogiochi Xbox migrerà su Paramount + e sarà disponibile esclusivamente sul servizio di streaming di ViacomCBS. L’annuncio sarà fatto durante il ViacomCBS Streaming Event.

Nell’adattamento della serie televisiva, interpretato da Pablo Schreiber, Halo si svolgerà nell’universo che è nato per la prima volta nel 2001, mostrando un epico conflitto del 26° secolo tra l’umanità e una minaccia aliena nota come Covenant. La serie intreccia storie personali con azione, avventura e una visione del futuro riccamente dettagliata.

Halo – i dettagli della serie televisiva

Steven Spielberg, Darryl Frank e Justin Falvey sono i produttori esecutivi per Amblin Television insieme a Steven Kane, il regista Otto Bathurst e Toby Leslie per One Big Picture e Kyle Killen e Scott Pennington per Chapter Eleven. Kiki Wolfkill, Frank O’Connor e Bonnie Ross sono i produttori esecutivi per 343 Industries.

Per mesi si era ipotizzato che Halo, di cui era stato filmato il 55% – 60% della prima stagione quando la pandemia di coronavirus ha interrotto tutta la produzione lo scorso marzo, potesse essere trasmesso su Paramount +.

Alla fine dell’autunno scorso, i top executive hanno avuto modo di vedere il primo filmato finito di Halo, che ha portato l’idea di un passaggio a Paramount +.

Nevins a contattato i partner creativi di Showtime per la serie, Spielberg e il suo team di Amblin, nonché 343 Industries, lo sviluppatore di videogiochi di proprietà di Microsoft dietro l’universo di Halo, e li ha convinti sul perché Halo trarrebbe vantaggio dal lancio su Paramount +:

“Potrebbe essere uno spettacolo determinante per un servizio nuovo che ha tutta la potenza di fuoco di una società di intrattenimento alle spalle”.

Showtime continuerà a produrre Halo per Paramount + e il team esecutivo creativo della rete, guidato da Gary Levine e Amy Israel, che sta lavorato alla serie da anni, continuerà a supervisionarlo.

Insieme a George Cheeks, Presidente e CEO di CBS Entertainment Group, e Julie McNamara, EVP, Development and Programming for Paramount +, Nevins supervisiona la pipeline di contenuti originali di CBS Studios diretta a Paramount +.

Halo vede Schreiber nei panni di Master Chief Spartan John-117; Natasha McElhone nei panni del Dr. Halsey, la geniale e imperscrutabile creatrice dei super soldati Spartan; e Jen Taylor nei panni di Cortana, l’IA più avanzata nella storia umana e potenzialmente la chiave per la sopravvivenza della razza umana. Ci saranno anche Bokeem Woodbine, Shabana Azmi, Natasha Culzac, Olive Grey, Yerin Ha, Bentley Kalu, Kate Kennedy, Charlie Murphy e Danny Sapani.

Amblin Television ha lavorato su Halo per quasi un decennio. La serie è stata originariamente annunciata nel 2013 come una delle grandi serie basate su contenuti originali di Xbox. È passato a Showtime poco dopo la chiusura di Xbox Entertainment Studios nel 2014 e da allora è stato in lavorazione presso la rete via cavo premium. L’adattamento ha avuto il via libera nel giugno 2018. Dopo un altro stop dovuto a un cambio di regista diversi mesi dopo, la serie è poi andata avanti, interrotta solo dalla pandemia. Halo sarà distribuito a livello globale da CBS Studios International.

Prodotta da Showtime in collaborazione con 343 Industries e Amblin Television, la serie di Halo è in produzione a Budapest e sarà presentata in anteprima su Paramount + nel primo trimestre del 2022.

