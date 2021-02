The Legend of Zelda: Skyward Sword vedrà presto la luce in una nuova edizione completamente rimasterizzata in HD per Nintendo Switch. Intanto, però, Nintendo ha svelato, attraverso i propri canali social media, le primissime immagini relative a questa nuova edizione di The Legend of Zelda: Skyward Sword.

The Legend of Zelda: Skyward Sword – la copertina e la prima key art

Protagonisti delle immagini sono Link, Fi, Ghirahim e Skyloft. Molte cose del titolo Nintendo potrebbero non essere invecchiate bene, ma quello stile artistico è ancora un piacere per gli occhi! Fortunatamente, la società non sta solo aumentando la risoluzione grafica del titolo: Skyward Sword HD avrà una modalità in cui i controlli di movimento sono opzionali e le oscillazioni della spada verranno invece mappate sulla levetta destra. The Legend of Zelda: Skyward Sword ha avuto la strana fortuna di essere rilasciato alla fine del ciclo di vita della console, ma ora è pronto per Switch.

Qui in basso, ecco la copertina e la key visual per il titolo:

Here’s a look at the box art and key visual for The Legend of #Zelda: #SkywardSwordHD, featuring Ghirahim, Link, and Fi! https://t.co/P6mij2at3m pic.twitter.com/BvG6IE9vHv — Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 23, 2021

Nintendo ha pubblicato anche una nuova descrizione di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD:

“Prendi il volo, estrai la spada e vivi la prima storia della serie Legend of Zelda. Unisciti a Link nella sua missione ad alta quota per salvare Zelda, un’amica d’infanzia che deve affrontare il suo destino. Vola tra le isole galleggianti e scendi nell’infido mondo di superficie in questa versione HD aggiornata di Legend of Zelda: Skyward Sword. Muovi la spada e inclina i fendenti per scoprire e sfondare le difese degli avversari utilizzando controlli di movimento intuitivi. Link corrisponderà all’angolazione di ogni colpo che effettui con il controller Joy-Con, creando un gioco di spada coinvolgente che si basa su strategia e precisione. I movimenti risultano più fluidi e immediati grazie alla maggiore potenza di elaborazione del sistema Nintendo Switch e alla grafica HD. Approfitta del nuovo schema di controllo solo a pulsanti, perfetto per giocare in modalità portatile o sulla console Nintendo Switch Lite“.

Acquistate The Legend of Zelda: Breath of the Wild per Nintendo Switch QUI!