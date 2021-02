Paramount+ ha annunciato che Dora l’esploratrice (Dora the Explorer) e Due Fantagenitori (The Fairly OddParents), le due famose serie animate di Nickelodeon, saranno adattate in un live-action!

L’annuncio dell’adattamento live-action di Dora l’esploratrice e Due Fantagenitori è stato fatto durante una presentazione agli investitori per il servizio di streaming Paramount+. Il presidente di ViacomCBS Kids & Family, Brian Robbins, ha annunciato questi due nuovi progetti rivolti ai bambini insieme a una varietà di spettacoli imminenti per il pubblico di tutti i tipi.

La CBS All Access è stata quindi ribattezzata come Paramount+ e sarà proprio su questa emittente che saranno lanciati i due live-acition.

Oltre alla nuova programmazione per il suo pubblico adulto, Paramount+ sta progettando una vasta selezione di nuovi contenuti anche per i giovani spettatori. Ad esempio ci sono alucni progetti in corso per la celebre serie animata di Nickelodeon Avatar: The Last Airbender, a partire da un film per il grande schermo.

Inoltre la serie avrà uno spazio tutto suo, chiamato Avatar Studios, di cui se ne occuperanno Michael DiMartino e Bryan Konietzko, creatori e produttori esecutivi della serie originale. Il team sarà diretto dal presidente di Nickelodeon Animation, Ramsey Naito.

Al momento altri dettagli sui due live-action scarseggiano. Quello che sappiamo è che il live-action di Dora l’esploratrice sarà basato grosso modo sulla trama del film uscito nel 2019.

Per quanto riguarda Due Fantagenitori è difficile farci un’idea precisa di come verrà fuori il live-action visto che si tratta di una serie ben più difficile da adattare con i suoi numerosi elementi magici e tutti quei personaggi, un po’ matti e pazzi che abbiamo imparato ad amare.

A proposito delle due serie animate

Dora l’esploratrice è una serie animata per bambini prodotta da Nickelodeon. Lo spettacolo animato era rivolto a bambini in età prescolare, con semplici puzzle e messaggi educativi per il suo pubblico. È diventato un franchise di grande successo e nel 2019 è stato realizzato un film live-action intitolato Dora e la città perduta. Il film, interpretato da Isabela Moner e diretto da James Bobin, è stato un successo di critica e commerciale.

In Italia il cartone è stato trasmesso dal 1° febbraio 2005 su Nickelodeon, dal 5 giugno 2006 su Italia 1, dal 7 gennaio 2009 su Boing e dal 31 luglio 2009 sulla rete satellitare Nick Jr. È quindi stato replicato su Super! dal 18 marzo 2012 e su Cartoonito dall’8 settembre 2014 a partire dalla quinta stagione.

Due fantagenitori è una serie televisiva d’animazione creata da Butch Hartman nel 2001. In Italia è andata in onda inizialmente su Fox Kids all’interno del ciclo Jetix e, successivamente, su Nickelodeon e in chiaro su K2 dal 15 giugno 2009.

La serie, che racconta le avventure di Timmy e dei suoi due Fantagenitori, è andata in onda per cinque stagioni prima di essere cancellata ma, vista la sua popolarità, è stato poi creato un revival nel 2008, rimasto in produzione fino al 2018.

