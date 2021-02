The CW ha confermato di recente la data della premiere della Stagione 6 della serie televisiva targata DC Comics Legends of Tomorrow.

Legends of Tomorrow – la data di inizio della Stagione 6 su The CW

Legends of Tomorrow è stata rinnovata per la sesta stagione a gennaio 2020. Tuttavia, come innumerevoli altre importanti produzioni televisive, anche lo sviluppo e la realizzazione di questa serie sono stati colpiti in modo piuttosto evidente dalla pandemia da COVID-19 ancora in corso poco dopo l’annuncio dell’inizio dei lavori per la nuova stagione, ma la produzione della stessa è ripresa a ottobre. All’inizio di febbraio 2021, è anche stato annunciato che Legends of Tomorrow verrà rinnovata anche per una futura Stagione 7.

Ecco cosa ha detto lo showrunner Phil Klemmer del finale della quinta stagione, in cui Sara Lance è stata rapita dagli alieni:

“Quando una famiglia perde un genitore e dei bambini devono crescere da soli, un po’ come in Cinque in Famiglia, il risultato finale sarà davvero interessante. Inoltre, offrirà a Sara la possibilità di essere protagonista di una storia a sé stante“.

Legends of Tomorrow è una serie televisiva trasmessa in esclusiva su The CW che si basa su opere targate DC Comics. La serie è interpretata da Caity Lotz, Dominic Purcell, Nick Zano, Tala Ashe, Matt Ryan, Olivia Swann, Jes Macallan, Adam Tsekhman, Shayan Sobhian, Lisseth Chavez e Raffi Barsoumian.

La serie televisiva basata sui fumetti DC Comics Legends of Tomorrow tornerà con la sua Stagione 6 domenica 2 maggio alle 20:00 ET / PT su The CW, occupando lo slot che al momento attuale è riservato invece a un’altra serie targata DC Comics, ovvero Batwoman. Questo, naturalmente, non significa che Batwoman verrà cancellata o sospesa, poiché andrà in onda semplicemente in un orario differente, passando alle ore 21:00 ET / PT.

