Dopo lo spot pubblicitario Tokimeki wa Sugu Soba ni, Karuho Shiina torna a incantare i suoi fan con un nuovo spot pubblicitario ideato per la catena di supermercati giapponesi 7-Eleven, intitolato Winter Day, At the Street Corner.

7-Eleven: il nuovo spot pubblicitario è intitolato Winter Day, At the Street Corner

7-Eleven ha pubblicato sul suo canale YouTube il suo secondo spot pubblicitario animato, che potete guardare all’inizio della pagina, disegnato dall’autrice di Arrivare a te (Kimi ni Todoke), Karuho Shiina.

I personaggi principali dello spot, intitolato Winter Day, At the Street Corner, sono interpretati da Natsuki Hanae, che recita nel ruolo di Tо̄ru, studente del terzo anno delle superiori, e Takuya Eguchi, il suo migliore amico Akira.

L’animazione è stata prodotta da The Answer Studio Co., Ltd., che è accreditata per la cooperazione nella produzione dell’animazione di Your Name. Verranno prodotti tre annunci in totale.

Il primo spot pubblicitario della catena 7-Eleven si intitolava Tokimeki wa, Sugu Soba ni (I battiti del cuore sono vicini a uno) e raccontava gli incontri e le gioie che esistono nella vita quotidiana. La storia, naturalmente, era ambientata in un minimarket. La protagonista Nanami è stata interpretata da Haruka Fukuhara e la sigla, Day Dream Believer, è stata eseguita da yama.

Shiina ha commentato così il suo lavoro:

Ho disegnato una serializzazione di lunga durata per tutto questo tempo, quindi sono passati più di 10 anni dall’ultima volta che ho disegnato nuovi personaggi. Li ho disegnati seguendo un tema preciso ma, nonostante questo, mi è sembrato fresco e illuminante disegnare ogni personaggio con tratti che normalmente non avrei deciso da sola. Mi sono ritrovata a pensare cose come: ‘Questo tipo di ragazzo è carino’ o ‘Questo tipo di ragazzo è anche attraente’. Mi sono divertita.

Arrivare a te – il franchise

Kimi ni Todoke (Arrivare a te) è un manga shōjo scritto e disegnato da Karuho Shiina, pubblicato in Giappone sulla rivista Bessatsu Margaret della Shūeisha dal gennaio 2006 al dicembre 2017. Nel 2008, l’opera ha vinto il premio Kodansha nella categoria shōjo.

In Italia, il manga è stato prima distribuito da Planeta DeAgostini dal dicembre 2008, ma la casa editrice ha interrotto la pubblicazione al sesto volume, e successivamente dalla Star Comics dal 3 ottobre 2012 al 1º novembre 2018.

Dal manga sono stati tratti due stagioni anime, un film live-action nel 25 settembre 2010, diretto da Naoto Kumazawa, dal titolo omonimo, due videogiochi, uno nel 2009 e l’altro nel 2011, nonché una serie di light novel ancora inedite in Italia.

