La serie televisiva Loki ha finalmente una data di uscita con debutto sulla piattaforma digitale on-demand di Disney Plus fissato al 11 giugno 2021.

Lo show, che sarà parte integrante dell’inizio della fase 4 del Marvel Cinematic Universe, sarebbe dovuta arrivare nelle case dei fan e non a maggio 2021, come anticipatamente previsto dagli addetti ai lavori presso Disney nel dicembre 2020. Così, tuttavia, non è stato.

Il ritardo era previsto vista la condizione di pandemia che ha colpito tutto quanto il mondo dell’industria che ha subito dei rallentamenti non indifferenti in particolar modo nella fase di post-produzione.

Tom Hiddleston ritorna nei panni del suo Loki, conosciuto anche come il Dio delle Malefatte, e la sua ultima apparizione ufficiale risale ad Avengers: Endgame.

Tuttavia, in questa serie televisiva ritroveremo un Loki proveniente da una dimensione spazio-temporale differente e si focalizzerà nella battaglia contro la Time Variance Authority.

Oltre a Hiddleston, la serie vede protagonisti Sophia Di Martino, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw e Richard E. Grant in ruoli finora sconosciuti.

Ancora, l’imminente show rientrerà sarà la terza produzione Marvel per Disney Plus dopo WandaVision, la cui fine è prevista a marzo 2021, e The Falcon and the Winter Soldier che avrà inizio, invece, il 19 marzo 2021 dalla durata di 6 episodi. Si tratterà quindi di un piccolo lasso di tempo di pausa, quanto basta per ricaricare le pile e godersi un nuovo show tutto da scoprire e godere.

Ecco cosa ha di recente rivelato lo showrunner, Michael Waldron, sul podcast di Forever Dogs quando gli è stato chiesto cosa possono aspettarsi i fan dallo show:

“Penso che sia la lotta con l’identità, chi sei, chi vuoi essere. Sono davvero attratto dai personaggi che lottano per avere il controllo su questo. Certamente abbiamo visto che nei primi 10 anni di film è fuori controllo nelle parti cruciali della sua vita, è stato adottato e tutto ciò si manifestava con rabbia e disprezzo verso la sua famiglia”.

Rivedete Marvel: Avengers Endgame 4K