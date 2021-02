Spider-Man 3, annunciato il titolo ufficiale con un teaser video

Sony Pictures Entertaiment ha annunciato il titolo ufficiale di Spider-Man 3 attraverso un teaser video.

Il titolo scelto è Spider-Man: No Way Home e possiamo guardare il video di annuncio con i protagonisti Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon in apertura nella edizione in lingua originale o in quella sottotitolata in Italiano di seguito.

Il film uscirà a Natale solo al cinema.

A proposito di Spider-Man 3

Spider-Man 3 vede nel cast Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Jamie Foxx, Benedict Cumberbatch e Alfred Molina.

È prodotto da Columbia Pictures, Marvel Studios e Pascal Pictures e distribuito da Sony Pictures.

Kevin Feige e Amy Pascal sono i produttori, Jon Watts è il regista, mentre gli sceneggiatori sono Chris McKenna ed Erik Sommers.

Spider-Man 3: No Way Home segue Spider-Man: Homecoming (2017)

Il giovane Peter Parker/Spider-Man, che aveva avuto un sensazionale debutto in Captain America: Civil War, inizia ad assaporare la sua nuova identità di supereroe lanciatele. Esaltato dalla sua esperienza con gli Avengers, Peter torna a casa, dove vive con la zia May, sotto lo sguardo vigile del suo nuovo mentore, Tony Stark. Peter tenta di riprendere la sua routine quotidiana, ma è distratto dal desiderio di dimostrare al mondo che è qualcosa di più di un simpatico Uomo ragno di quartiere. Quando però emerge un nuovo cattivo, l’Avvoltoio (Michael Keaton), tutto ciò a cui Peter tiene di più sarà in pericolo.

e Spider-Man: Far From Home (2019)

Peter Parker torna a scuola, cercando di fare i conti con le catastrofiche conseguenze della guerra tra Thanos e gli Avengers. Lutto e confusione hanno lasciato il segno sul perenne adolescente del Queens, alla vigilia di una vacanza scolastica che porterà la sua classe a visitare alcune delle più importanti città europee, tra cui Venezia e Praga. Lasciata a New York zia May, Peter parte in compagnia del fidato amico Ned e con un piano per dichiarare il suo amore a MJ. Non solo da nuovi rivali romantici dovrà però guardarsi l’Uomo Ragno: il redivivo Nick Fury gli sta alle costole e non ha intenzione di concedere giorni di ferie quando c’è da salvare il mondo. Una nuova minaccia, gli Elementali, insorge dalle viscere del pianeta, e in mancanza degli Avengers Peter è chiamato a supporto di un eroe in visita da una Terra parallela, Quentin Beck.

