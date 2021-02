Yamato Video pubblicherà in home video Shinko Ghiribizzo e la Magia Millenaria (Mai Mai Shinko to sennen no maho), il film anime di Sunao Katabuchi (regista di Black Lagoon e In Questo Angolo di Mondo) anche noto internazionalmente con il titolo inglese Mai Mai Miracle.

Sarà distribuito da Anime Factory in DVD e Blu-ray Disc (con card e booklet inclusi) dall’8 Aprile — lo stesso giorno di uscita degli inediti di Captain Tsubasa.

Yamato Video e Shinko

Yamato Video presenta così Shinko Ghiribizzo e la Magia Millenaria:

Dal regista Sunao Katabuchi, già allievo dell’acclamato Hayao Miyazaki, il capolavoro animato ha incantato la critica di tutto il mondo. Un’opera colta, delicata, ma intensa che sprona la crescita dei più piccoli e rievoca le memorie dei più grandi. Gli Anni Cinquanta, in Giappone. Quando la televisione non era ancora arrivata in tutte le case. In campagna, la piccola Shinko non ne avrebbe neppure bisogno. Ha la sua immaginazione, ha grande energia, e soprattutto ha la storia millenaria della terra in cui è nata, come le viene sempre narrato dal suo amato nonnino. I giorni di Shinko trascorrono tra sconfinati campi di grano e ancor più vaste fantasie storiche. Ma il vero cambiamento per la protagonista arriva dalla città: la coetanea Kiiko, figlia di un medico aziendale e orfana di madre, dal viso delicato quanto triste. La più grande avventura di Shinko sarà proprio quella della sua amicizia con Kiiko, la cui solitudine andrà a rispecchiarsi in quella di un’altra bambina, che viveva gli stessi sentimenti, negli stessi luoghi…ma mille anni prima. Perché i sorrisi, le lacrime, e tutte le tinte delicate e sgargianti della crescita sono comuni anche a un millennio di distanza. Così come l’affetto tra le persone.

Yamato Video, i nuovi anime su Prime

Sul versante streaming, invece, Yamato Video ha annunciato la disponibilità su Amazon Prime Video di due nuove serie:

Alpen Rose

Clicca qui per guardare

ALPENROSE, una delle opere più romantiche firmata Tatsunoko Production arriva in esclusiva streaming su Amazon @primevideo nella sua versione ridoppiata e senza censure. Nello staff dell’anime diretto da Hideto Ueda e tratto allo shojo manga di Michiyo Akaishi (edito da Shogakukan), troviamo Akemi takada al character design e il musicista Joe Hisaishi come compositore della colonna sonora.

Lamù Stagione 4 (ep. 78-106)

Clicca qui per guardare

Continuano le (dis)avventure di Ataru, Lamù e di tutti i casinisti interplanetari di Urusei Yatsura! Da quest’oggi è disponibile su Amazon @primevideo anche la quarta stagione di “Lamù, la ragazza dello spazio”.

Acquista Shinko e La Magia Millenaria (Edizione Limitata Blu-ray + Booklet + 2 Card)