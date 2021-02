Star Wars The Bad Batch è la nuova serie animata originale annunciata nell’Estate 2020 e confermata per il 2021 durante l’ultimo Investor Day di Disney.

Il profilo Twitter ufficiale di Star Wars ha ora annunciato che la serie debutterà il 4 Maggio 2021, lo Star Wars Day, su Disney+.

A proposito di Star Wars The Bad Batch

Star Wars The Bad Batch vede la produzione esecutiva di Dave Filoni (The Mandalorian, Star Wars: The Clone Wars), Athena Portillo (Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels), Brad Rau (Star Wars Rebels, Star Wars Resistance) e Jennifer Corbett (Star Wars Resistance, NCIS)

Carrie Beck (The Mandalorian, Star Wars Rebels) è la coproduttrice esecutiva e Josh Rimes (Star Wars Resistance) il produttore.

Rau è anche supervisore alla regia e la Corbett la coordinatrice delle sceneggiature.

Star Wars The Bad Batch segue il gruppo di cloni sperimentali di elite omonimi presentati per la prima volta in Star Wars The Clone Wars, alla ricerca del loro posto in una galassia in rapido cambiamento nell’immediato post Guerra dei Cloni.

Ciascun membro della Bad Batch è dotato di una caratteristica unica che li rende soldati straordinariamente efficaci e un gruppo formidabile.

Nell’era successiva alla Guerra dei Cloni accetteranno audaci missioni mercenarie per cercare di stare a galla e trovare nuove motivazioni.

Star Wars The Bad Batch, le ultime indiscrezioni

Stando ad alcune indiscrezioni, in Star Wars The Bad Batch tornerebbe il personaggio di Bo-Katan Kryze, leader Mandaloriano che abbiamo ammirato di recente nella seconda stagione di The Mandalorian.

The Bad Batch dovrebbe essere ambientata dopo l’Assedio di Mandalore e la presenza di Bo-Katan nella nuova serie andrebbe a coprire il periodo fino al suo ritorno in Star Wars Rebels.

Se la voce di corridoio dovesse rivelarsi corretta, il desiderio di Katee Sackhoff, attrice che presta la voce al personaggio nelle animazioni e la interpreta nelle serie live action, di approfondire il passato di Bo-Katan verrebbe esaudito.

