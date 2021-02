Goen ha reso note le date di uscita delle prossime novità, che comprendono titoli come Due Come Noi, Kannagi e Karakuri Circus.

Di seguito, dal sito web del distributore Pegasus Distribuzioni, le prossime uscite Goen; qui gli ultimi annunci.

Le uscite Goen del 26 Febbraio 2021

Young Collection #72

KANNAGI: CRAZY SHRINE MAIDENS VOL. 7

Nagi e Jin vanno a un appuntamento al parco divertimenti! Jin è seriamente intenzionato a rivelare il suo amore a Nagi, anche se mezza addormentata, ma l’arrivo di Ozuma e Zange rovina l’atmosfera… In questo settimo volume la storia prenderà un’impennata! ISBN: 9788867129317

12,2×17,8, B+sc, b/n, 176 pp

Shonen/Action/Harem

€ 6,50

Young Collection #72

KANNAGI: CRAZY SHRINE MAIDENS VOL. 8

Per far risvegliare Nagi, ho cooperato con Shoho Hinoue, mi sono esercitato, ho fatto apparire insetti e indovinato il colore delle mutande di Tsugumi…

Ma Nagi si manifesterà davvero al Festival del Cultura?

Eccoci giunti all’ottavo volume di questo bizzarro fumetto che palpita di amore giovanile! ISBN: 9788867129324

12,2×17,8, B+sc, b/n, 176 pp

Shonen/Action/Harem

€ 6,50

Young Collection #73

KANNAGI: CRAZY SHRINE MAIDENS VOL. 9

Proseguono senza sosta le divertenti avventure di Jin, ormai completamente circondato da un esercito di bellissime dee, con la meravigliosa Nagi sempre in prima linea.

Tanta azione e divertimento in arrivo, con la dea Nagi!

KANNAGI © Eri Takenashi ISBN: 9788892840508

12,2×17,8, B+sc, b/n, 176 pp

Shonen/Action/Harem

€ 6,50

Le uscite manga Goen del 12 Marzo 2021

Ki Supplement #12

MOYASHIMON Vol. 12

Mentre il seminario di Itsuki è finalmente arrivato alla produzione vera e propria di sake e i microbi sono all’opera, la misteriosa Madoka Nishino, candidata dal professore come Miss Facoltà di Agricoltura, mostra un profondo disgusto per questo liquore.

Mentra Madoka inizia a pensare al matrimonio, i suoi problemi spingeranno gli studenti a interrogarsi sul loro futuro e sul significato di essere adulti e far parte della società…

Nuovo capitolo dei “racconti sull’agricoltura”: tanto divertimento e tanti, ma tanti batteri! ISBN: 9788867127696

12,3×17,9, B+sc+bandella, 224 pp, b/n

Seinen/Young-Adult/Commedia

€ 7,50

Dansei Collection #49

FORZA GENKI! Vol. 11

Genki Horiguchi sta crescendo e, da piccolo appassionato di boxe, diventa un giovane pugile in cerca di fama a Tokyo.

Lontano dalla famiglia e dai vecchi amici, con il ricordo dell’ex pugile Mishima, il ragazzo continua a portare avanti il suo riscatto sulla lunga strada per diventare un campione.

Un nuovo volume del manga che ha ispirato uno degli anime sportivi più importanti degli anni Ottanta, conosciuto in Italia con il titolo di “Forza Sugar”, ancora una volta non deluderà tutti i suoi appassionati! ISBN: 9788892840386

12,2×17,8, B+sc, 184 pp, b/n

Shonen/Sport/Action

€ 6,95

Yokai Collection #25

KARAKURI CIRCUS Vol. 25

Il mistero che circonda l’Aqua Viate si infittisce. Mentre Narumi, Shirogane e Masaru continuano a combattere contro gli automi, scopriamo nuovi particolari sulla tragedia che, 200 anni prima, aveva coinvolto due fratelli, Bai Jin e Bay Jin, viaggiatori che dalla Cina erano giunti fino a Praga. Qui i due conobbero una bellissima ragazza: Francine.

Quale mistero lega questi tre ai nostri protagonisti? E come è possibile che una storia d’amore abbia provocato una malattia che rischia di distruggere il mondo? ISBN: 9788892840461

12×17, B+sc, 192 pp, b/n

Shonen/Fantasy/Action

€ 5,95

Hoshi Collection #13

IL SENTIERO DEI FIORI Vol. 7

Ayame adora il kabuki, e Kyonosuke, per amore di Ayame, comincia a desiderare di essere un attore di successo, invece di contare solo sull’appoggio della propria famiglia, e versa lacrime amare. Ichiya vuole recitare la parte del protagonista davanti agli occhi di Ayame e tenta di farsi adottare da una famiglia prestigiosa, ma… ISBN: 9788867123209

11×17, B+sc, b/n, 200 pp

Shojo/Commedia/Sentimentale

€ 6,95

Hoshi Collection #20

IL SENTIERO DEI FIORI Vol. 8

Preoccupato per l’incidente al padre di Kyonosuke, Kazuya corre in ospedale solo per trovarsi di fronte all’incontro tra Ayame e Kyonosuke.

Scioccato dalla scoperta e sconvolto dal comportamento di Kyonosuke, Kazuya cerca di concentrarsi sul palcoscenico per frenare l’onda di gelosia, invidia e disappunto che sente crescergli dentro.

Ma un errore nell’interpretazione lo costringerà a… ISBN: 9788892840560

11×17, B+sc, 192 pp, b/n

€ 6,95

Gakuen Collection #41

KISS HIM, NOT ME! Vol. 10

Hey, qui è Kae! Dopo aver parlato con Mutsumi-senpai, pare che le cose si siano calmate un po’. Io e Shima siamo eccitatissime all’idea di incontrare i doppiatori dei nostri amati Akane e Master, ma quando questo finalmente succede, ci attende un’incredibile sorpresa. A quanto pare ora Akane è un mio vecchio amico d’infanzia, Tah-kun. Anche se non ci vedevamo da anni, ora sta per trasferirsi nella mia scuola. Non capisco perché tutti gli altri sembrano sospettosi del povero Tah-kun, sempre così debole e fragile… c’è forse qualcosa che non so? ISBN: 9788892840454

11×17, B+sc, 160 pp, b/n

Shojo/Young/Commedia

€ 5,95

Gakuen Collection #42

KISS HIM, NOT ME! Vol. 11

La vostra Kae è di nuovo qui, e ora devo uscire da una situazione folle! Dopo aver rincontrato un mio vecchio amico che ora fa il doppiatore, non vedevo l’ora di farlo conoscere a tutti. Ma c’è qualcosa di strano in lui… e il suo obiettivo sembra essere quello di allontanarmi da tutti i miei amici, da Shima e da tutti gli altri! A quanto pare non gli piace la nuova “me”, ma io sono cresciuta tanto in questi ultimi tempi e chiederò lo sforzo di tutti per non tornare quella di prima.

Ma se pensate che questo sia folle, aspettate di scoprire il mistero del cambio di identità… che mi consentirà di scattare un mucchio di foto a tema BL! ISBN: 9788892840546

11×17, B+sc, 160 pp, b/n

Shojo/Young/Commedia

€ 5,95

Hiro Collection #51

DEVILS AND REALIST Vol. 8

Diviso tra i suoi sentimenti per William e il suo dovere all’angelo Michele, Uriel riflette sulla richiesta di aiuto da parte di Metatron per un colpo di stato in Paradiso. Nel frattempo i demoni Dantalion, Sytry e Camio raggiungono una tregua temporanea per svelare a William la vera identità del suo maggiordomo! Durante un viaggio a Londra, William incontra il vero Kevin Cecil…

Per quanto Uriel potrà nascondere la sua vera identità, mentre il caos aumenta senza freni? ISBN: 9788867128082

12×17, B+sc, b/n

Josei/Young Adult/Fantasy

€ 6,50

Hiro Collection #52

DEVILS AND REALIST Vol. 9

Kevin ha osservato William per anni, controllando la crescita della reincarnazione di Salomone e colui che è destinato a decidere il futuro di Inferno e Paradiso.

Ma ora che la sua identità di Uriel, l’Angelo del Rimorso, è stata svelata cosa farà William del suo fedele servitore?

La lealtà verrà messa duramente alla prova e decisioni verranno prese, mentre il più grande alleato di William si rivela come la peggior minaccia possibile alla sua stessa anima… ISBN: 9788867128099

12×17, B+sc, b/n

Josei/Young Adult/Fantasy

€ 6,50

Memai Collection #34

RIN Vol. 9

Dopo essere tornato dall’isola Umihime, è il momento per Rin di confrontarsi con gli altri giovani autori nel concorso per diventare un autore della prestigiosa rivista “Torus”. Ci sarà un solo vincitore!

Dal pennino di Harold Sakuishi, già conosciuto in Italia per la serie di “Beck”, continua la storia del ragazzo che vuole diventare mangaka. Isbn: 9788892840607

12×17, B+sc, b/n

Young Adult/Fantasy

€ 6.95

Hiro Collection #59

DUE COME NOI! Vol. 37

Partiti come due misere scartine, ormai Ito e Mitsuhashi sono diventati due teppisti di gran fama. Temuti e idolatrati, i due non perdono occasione per menare le mani e farsi valere, anche se questo significa ficcarsi in un guaio dopo l’altro.

La saga culto di Hiroyuki Nishimori, trasposta anche in un anime di straordinario successo, si avvicina alla sua pirotecnica conclusione! ISBN: 9788892840607

12×17, B+sc, b/n

Shonen/Young/Azione

€ 5,95

Hoshi Collection #19

OGGI SONO IN FERIE Vol. 4

“Perché non viviamo insieme?”

Hanae, alla soglia dei 33 anni e dopo non aver mai avuto una relazione vera con un uomo, comincia una tormentata ma intensa storia d’amore con uno dei giovani stagisti che lavorano nella sua azienda.

Ora che la relazione con Tanokura sta diventando più profonda, Hanae è pronta a fare un passo importante. Peccato solo che il padre abbia pensato bene di… farsi arrestare!

Una commedia romantica, splendidamente illustrata e adatta a ogni pubblico e età per un intrigante shojo maturo!

Kyou ha kaisha yasumimasu © 2011 Mari Fujimura ISBN: 9788892840027

11×17, B+sc, b/n, 184 pp

Shojo/Romantico/Slice of life

€ 6,50

Cult Collection #59

SHIBUYA GOLDFISH Vol. 7

Shibuya è stata un incubo fin dal giorno dell’attacco dei pesci assassini, ma Udagawacho è un vero e proprio show dell’orrore!

Grotteschi pesci rossi conosciuti come “arti” per via delle braccia e gambe umane che gli spuntano dalla bocca, affollano l’intera area e l’0incontro con loro significa morte certa.

Hajime si è separato dal suo gruppo e ora la sua ultima speranza è il soldato della SDF Mibu che, però, ha un carattere davvero bizzarro.

Insieme i due dovranno cercare di sfuggire a questa nuova e orribile minaccia. ISBN: 9788892840768

15×21, B+sc, 242 pp, b/n e col.

Seinen/Horror/Action

€ 7,50

Dansei Collection #50

FORZA GENKI! Vol. 12

Genki Horiguchi sta crescendo e, da piccolo appassionato di boxe, diventa un giovane pugile in cerca di fama a Tokyo.

Lontano dalla famiglia e dai vecchi amici, con il ricordo dell’ex pugile Mishima, il ragazzo continua a portare avanti il suo riscatto sulla lunga strada per diventare un campione.

Un nuovo volume del manga che ha ispirato uno degli anime sportivi più importanti degli anni Ottanta, conosciuto in Italia con il titolo di “Forza Sugar”, ancora una volta non deluderà tutti i suoi appassionati! ISBN: 9788892840782

12,2×17,8, B+sc, 184 pp, b/n

Shonen/Sport/Action

€ 6,95

Mega Collection #23

TEIICHI HIGH SCHOOL Vol. 7

La lunga strada per diventare un politico affermato comincia dal liceo!

Con l’elezione al sospirato ruolo di Presidente del comitato studentesco Teiichi si gioca una parte importantissima del suo futuro. Ma la ribellione di Koma potrebbe avere un impatto inaspettato e rimettere tutto in discussione.

Chi vincerà tra Himuro e Morizono? ISBN: 9788892840621

12,2×17,8, B+sc, 224 pp, b/n + posterino col.

Shonen/Young-Adult/Drammatico

€ 6,95

Goen, i manga nuovamente disponibili dal 12 Marzo 2021

BL COLLECTION #21

SEKAIICHI HATSUKOI 4

GAKUEN COLLECTION #28

KISS HIM NOT ME 3

GAKUEN COLLECTION #26

ALICE ACADEMY 25

