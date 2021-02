James Gunn è il regista di Peacemaker, la serie spinoff di The Suicide Squad targata HBO Max, e di recente su Instagram Stories ha risposto alle domande dei follower toccando una serie di argomenti.

Peacemaker – parla James Gunn

Ecco i punti salienti toccati da James Gunn per quanto riguarda la programmazione televisiva:

John Cena: definendo l’attore/wrestler professionista “esilarante” e un “bravo ragazzo da avere come partner“, Gunn ha detto che ha amato Cena in Un disastro di ragazza e che ha cercato “per un po’” un progetto su cui poter lavorare insieme.

definendo l’attore/wrestler professionista “esilarante” e un “bravo ragazzo da avere come partner“, Gunn ha detto che ha amato Cena in Un disastro di ragazza e che ha cercato “per un po’” un progetto su cui poter lavorare insieme. WandaVision: non lo ha ancora visto.

non lo ha ancora visto. Confronto tra TV e film: ama la capacità che ha in televisione di esplorare i personaggi più a fondo in un modo che consente agli spettatori di conoscerli meglio.

ama la capacità che ha in televisione di esplorare i personaggi più a fondo in un modo che consente agli spettatori di conoscerli meglio. Regia di Peacemaker: Gunn dirigerà gli episodi della stagione, inclusi i primi tre capitoli.

Gunn dirigerà gli episodi della stagione, inclusi i primi tre capitoli. Altri progetti DC diversi da Peacemaker, The Suicide Squad: Ecco dove è diventato davvero interessante, quindi metteremo qui la sua citazione completa: “Forse solo un po ‘. Un dito del piede intinto”. Hmmm… un altro progetto di qualche tipo in gioco? Perché saremmo tutti incentrati su Gunn che prende il timone di un film di Superman … trasmettilo!

Steve Agee (Super, Guardiani della Galassia Vol.2, L’angelo del male – Brightburn) si unisce a Cena e Gunn riprendendo il suo ruolo cinematografico di John Economos, un guardiano del Penitenziario Federale di Belle Reve e aiutante della Amanda Waller di Viola Davis (l’attore interpreta anche King Shark nel film). Danielle Brooks (Orange Is The New Black) si unisce alla serie come Leota Adebayo, con Robert Patrick (Terminator 2 – Il giorno del giudizio) nel ruolo di Auggie Smith. Jennifer Holland (L’angelo del male – Brightburn) riprende il suo ruolo cinematografico di Emilia Harcourt, e Chris Conrad (Perpetual Grace) riveste il ruolo di Adrian Chase, alias Vigilante. Inoltre, Chukwudi Iwuji (When They See Us) come Clemson Murn, Lochlyn Munro (Riverdale) come Larry Fitzgibbon, Annie Chang (Shades of Blue) nei panni della Detective Sophie Song, Christopher Heyerdahl (Togo) come Captain Locke, Nhut Le (Kroll Show) come Judomaster, ed Elizabeth Faith Ludlow (The Walking Dead) e Rizwan Manji (Perfect Harmony) nelle vesti dei personaggi ricorrenti di Keeya e Jamil. Recentemente, Alison Araya (Riverdale) e Lenny Jacobson (Narcos: Mexico) sono stati scelti per i ruoli della coppia sposata Amber ed Evan.

Gunn e il produttore di The Suicide Squad Peter Safran saranno produttori esecutivi, e John Cena sarà co-produttore esecutivo. Peacemaker sarà prodotto da Troll Court Entertainment di proprietà di James Gunn e da The Safran Company in associazione con Warner Bros TV.

Sebbene i dettagli specifici sulla serie siano scarsi, Peacemaker esplorerà le origini del personaggio che Cena interpreterà nel film in uscita, un uomo che crede nella pace ad ogni costo, non importa quante persone dovrà uccidere per ottenerla. Ecco cosa ha detto Cena:

“Ho già detto prima che è stato un grandissimo onore e un’incredibile opportunità far parte di The Suicide Squad e lavorare con James su quello che sarà un film fantastico. Sono incredibilmente entusiasta di avere la possibilità di collaborare di nuovo con lui per Peacemaker. Non vediamo l’ora che i fan lo vedano“.

Acquistate Peacemaker N° 1 QUI!