Jim Ryan, Presidente & CEO di Sony Interactive Entertainment, ha di recente annunciato l’imminente ritorno dell’iniziativa Play at Home per console PlayStation. Scopriamone insieme i dettagli dalle parole dello stesso Jim Ryan.

PlayStaion – le prime iniziative di Play at Home

A causa della pandemia da COVID-19 ancora in corso, il team di PlayStation ha voluto “offrire una selezione gratuita di fantastici giochi e alcune offerte di intrattenimento“.

L’iniziativa Play At Home ha avuto inizio lo scorso aprile, offrendo gratuitamente Uncharted: The Nathan Drake Collection e Journey.

Quest’anno si è scelto di pensare a “una serie di giochi gratuiti e offerte di intrattenimento per la community PlayStation per rendere i prossimi mesi un po’ più divertenti e piacevoli“.

L’iniziativa Play at Home di quest’anno inizierà a marzo e si estenderà fino a giugno.

A partire dal 1 marzo 2021

PlayStation e Insomniac Games renderanno Ratchet & Clank per PS4 disponibile per il download gratuito per un periodo di tempo limitato tramite PlayStation Store dal 1 marzo alle 20:00 PST / 2 marzo alle 4:00 GMT / 5:00 CET al 31 marzo 2021 alle 20:00 PDT * / 1 aprile alle 4:00 BST / 05:00 CEST.

tramite PlayStation Store dal 1 marzo alle 20:00 PST / 2 marzo alle 4:00 GMT / 5:00 CET al 31 marzo 2021 alle 20:00 PDT * / 1 aprile alle 4:00 BST / 05:00 CEST. Una volta riscattato il gioco, sarà vostro. Questo successo di azione-avventura per PS4 del 2016 di Insomniac Games rivisita le storie delle origini di questi amati eroi PlayStation e presenta un fantastico mix di combattimenti divertentissimi e un gameplay ultradinamico.

A partire dal 25 marzo 2021

Funimation (una joint venture di Sony Pictures Entertainment e Aniplex del Giappone) offrirà accesso esteso per i nuovi abbonati a Funimation o Wakanim nei Paesi in cui sono disponibili. Funimation è un servizio in abbonamento incentrato sugli anime e Wakanim è la divisione europea di Funimation. Sebbene ci saranno ulteriori dettagli, questa offerta è disponibile solo per chi scarica le app Funimation (negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Irlanda, Australia e Nuova Zelanda) o Wakanim (nella maggior parte dell’Europa occidentale e settentrionale) a partire dal 25 marzo per un periodo limitato.

Questo sarebbe solo l’inizio di ciò che ha in serbo Play At Home. Nelle prossime settimane verranno infatti condivisi maggiori dettagli sui giochi gratuiti e sulle offerte di intrattenimento per la community PlayStation.

