Gran Turismo 7, l’atteso capitolo del celebre simulatore di guida per PS5, è stato ufficialmente rinviato al 2022. Il gioco, inizialmente previsto per la prima metà di questo 2021, ha subito uno slittamento all’anno prossimo. Inizialmente, Gran Turismo 7 era dato addirittura come titolo di lancio di PS5, ma così non è stato. I motivi del rinvio sono legati ancora una volta alla pandemia del COVID-19 e dunque è stata necessaria questa decisione da parte di Sony per ultimare i lavori.

Pare infatti che la produzione generale del gioco abbia risentito molto dell’emergenza coronavirus e il CEO di PlayStation ha spiegato che “Con la pandemia in corso, la situazione è in costante cambiamento e ci sono degli aspetti importanti della produzione videoludica che sono inevitabilmente rallentati nei mesi passati.”

Insomma, Gran Turismo 7 slitta direttamente al 2022 e PS5 perde un altro cavallo di battaglia per quest’anno.

Gran Turismo 7 – l’attesa aumenta

Sviluppato come sempre da Polyphony Digital e pubblicato da Sony Interactive Entertainment per PS5, Gran Turismo 7 è atteso come il messia da tutti gli esperti e fan dei simulatori di guida. L’ultimo capitolo, ormai risalente alla PS3, è datato dicembre 2013 e sono passati troppi anni ormai.

Questo non fa che aumentare l’attesa e l’hype che circonda Gran Turismo 7. Al momento in realtà si sa molto poco del gioco, ci si aspetta sicuramente che segua la falsariga degli altri restituendo una simulazione di guida super realistica e fedele. Anche sugli autoveicoli ci sono pochi dubbi: da sempre marchio di fabbrica di Polyphony Digital, le vetture sono estremamente fedeli e ci sono numerose licenze che rendono questo uno dei titoli più completi all’interno del panorama dei simulatori di guida.

Insomma, non ci possiamo aspettare di sapere qualcosa del gioco allo State of Play di domani, ma speriamo comunque che nel corso del 2021 vedremo o sapremo altro su Gran Turismo 7.

Gran Turismo 6 per PS3