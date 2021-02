Stargirl 2 è stata annunciata nel luglio del 2020, in concomitanza con l’annuncio che la stessa andrà in onda in esclusiva su The CW. La produzione della seconda stagione è già in corso, ma un promo durante la premiere di Superman & Lois ha confermato che Courtney Whitmore e le sue amiche stanno per tornare!

Stargirl 2 – le novità che riguardano la serie

La conferma che Stargirl di DC arriverà quest’estate è l’ultimo aggiornamento della serie. La scorsa settimana è stato annunciato che John Wesley Shipp apparirà nella seconda stagione nei panni di Jay Garrick di Terra-2, una mossa che sembra stabilire ulteriormente il posto di Stargirl nel più ampio Arrowverse, poiché Shipp è stato un ospite frequente nei panni di Jay Garrick anche in The Flash. Ci sono anche altri volti nuovi che appariranno in Stargirl 2: lo scorso autunno è stato annunciato che Jim Gaffigan si unirà alla serie come Thunderbolt, il Jinn di quinta dimensione che garantisce potenti abilità ai suoi alleati, anche se il personaggio di Gaffigan sarà in CGI nella serie.

Per quanto invece riguarda i villain, Nick Tarabay di The Expanse è stato scelto come Eclipso, mentre Jonathan Cake di The Affair apparirà come The Shade. Ecco cosa ha detto lo showrunner della serie Geoff Johns l’anno scorso al Comic-Con di New York:

“È una minaccia così diversa, più oscura, più spaventosa perché la minaccia è… Cindy ha il diamante nero e ovviamente lo avrebbe esplorato. Ma la cosa dentro è, questa entità che è intrappolata, questo antico essere che si nutre dei peccati, del dolore, della paura e dell’oscurità dell’umanità è intrappolato in questo diamante nero ed è lì da molto, molto tempo ed è ansioso di fare ciò che sa fare, ovvero nutrirsi dell’oscurità all’interno dell’umanità“.

Stargirl 2 tornerà questa estate, ma la data esatta del ritorno non è stata ancora rivelata.

Acquistate Stargirl: The Complete First Season (DC) QUI!