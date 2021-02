Boruto: Naruto Next Generations sta preparando il terreno per il primo episodio completo dedicato a Kawaki nell’anime con l’anteprima del prossimo episodio della serie! L’anime ha appena concluso il primo grande combattimento dell’arco corrente, in cui Boruto e il Team 7 hanno lavorato insieme per sconfiggere Ao, ma il pericolo è ancora alle porte, poiché Kashin Koji di Kara ha fatto la sua apparizione. Il cliffhanger dell’episodio 187 è stato molto interessante, poiché Kawaki si è finalmente mostrato nella serie anime.

Boruto e Kawaki

ATTENZIONE, EPRICOLO SPOILER! Seguono spoiler sull’anime di Boruto.

Poiché Kawaki è stato finalmente introdotto nella serie anime con la fine dell’episodio precedente, Boruto 188 sarà il primo episodio completo che vedrà Kawaki come parte integrante dell’anime. Questo è stato uno dei debutti più attesi tra i fan dell’uscita manga originale, e gli appassionati possono scoprirne almeno in parte le ragioni con l’intensa anteprima per il prossimo episodio, che porterà il giovane Kawaki al centro del conflitto:

Boruto Episode 188 Preview: “Awakening” [English Sub] (2/28) WHATS HAPPENING TO KAWAKI?#Boruto pic.twitter.com/8VEJCGLs5d — Abdul Zoldyck (@Abdul_S17) February 21, 2021

L’episodio 188 della serie è intitolato “Risveglio” e l’anteprima anticipa che questo titolo si riferisce al nuovo arrivato, Kawaki, il quale è stato ritrovato nel mezzo di un cratere gigante dopo aver presumibilmente abbattuto un gruppo di potenti robot da solo, e il finale dell’episodio 187 ci ha mostrato che Boruto ha notato un piccolo segno nel mezzo della mano di questo misterioso sconosciuto molto simile al suo…

Attraverso gli eventi del primo episodio, abbiamo appreso che questo marchio è in realtà una potente abilità nota come “Karma” che Boruto ha attivato accidentalmente nella lotta contro Kashin Koji. Se questo “risveglio” si riferisce a Kawaki, probabilmente si riferisce anche al suo tipo di sigillo Karma. A rendere le cose più intriganti è anche la potente energia con cui sembra lottare verso la fine dell’anteprima. Ora che Kawaki è stato ufficialmente introdotto nell’anime, l’arco dei contenitori è davvero iniziato.

