Anche nel mese di marzo si amplia l’offerta di Xbox Games With Gold. I titoli gratuiti in arrivo saranno disponibili dal 1° marzo fino al 15 aprile. Vediamo insieme quali sono e analizziamoli un po’ più da vicino per conoscerli meglio.

Warfare: Breakout – Cold Sun disponibile dal 1° marzo al 31° marzo.

disponibile dal al VALA: Vicious Attack Llama Apocalypse disponibile dal 16 marzo al 15 aprile .

disponibile dal al . Metal Slug 3 disponibile dal 1° marzo al 15 marzo .

disponibile dal al . Port Royale 3 disponibile dal 16 marzo al 31 marzo.

Molti utenti, non esattamente a torto, hanno lamentato un’offerta piuttosto povera per questo mese di marzo per Games With Gold e non è chiaro perché siano stati scelti proprio questi titoli, tra l’altro non particolarmente noti.

Il primo, Warfare: Breakout è uno sparatutto online in prima persona e riceverà un nuovo evento proprio durante il suo periodo gratuito, ovvero tra l’8 marzo e il 22 marzo. VALA è invece un roguelike con elementi da sparatutto e in cui, letteralmente, dobbiamo fare a pezzi dei lama.

Metal Slug 3 è forse quello più noto del lotto ed era uscito originariamente nel 2000. Si tratta dello stesso identico gioco ed è quello che sarà disponibile per un momento limitato della prima parte del mese. Si chiude con Port Royale 3, strategico a tema piratesco o, perché no, che ci cala nei panni di un mercante onesto.

Xbox Games With Gold – l’offerta Microsoft

Games With Gold, pur non avendo mai raggiunto i livelli di PlayStation Plus, aveva in passato offerto dei lotti migliori di titoli gratuiti. Questo mese risulta decisamente povero e non particolarmente gradito dall’utenza, che ha votato in basso in massa il video di presentazione dei giochi di marzo.

Games With Gold resta comunque un servizio in più per chi è abbonato ad Xbox Live. Tuttavia c’è da dire che, con il Game Pass, questa offerta risulta decisamente scarna e poco invitante.

