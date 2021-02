Recentemente sono molte le attività commerciali che hanno dovute chiudere a Tokyo, soprattutto le sale giochi e, a quanto pare, è arrivato il turno anche della filiale di Nishi Shinjuku di Taito Station.

Shinjuku Taito Station – addio a un’altra sala giochi

A dare la triste notizia l’account Twitter ufficiale della filiale, che si scusa con i cittadini e gli ringrazia per aver utilizzato il loro negozio che chiuderà ufficialmente il 21 marzo 2021.

【お客様各位】

いつも当店をご利用いただき

誠にありがとうございます。

誠に勝手ながら

タイトーステーション新宿西口店は

2021年3月21日(日)をもちまして、

閉店させていただきます。

短い期間ではございましたが

多くのお客様の

ご愛顧を賜りました事を

心より感謝申し上げます。#タイステ pic.twitter.com/TlIOThqrbI — タイトーステーション 新宿西口店 (@Taito_shinjuk_w) February 21, 2021

La catena di sale giochi gestita dall’editore di Space Invaders, Taito Station Nishi Shinjuku, è situata a pochi passi dall’uscita ovest della stazione di Shinjuku, l’hub ferroviario più trafficato di Tokyo.

Come la maggior parte delle sale giochi urbane in Giappone, è un palazzo di intrattenimento digitale a più piani, con giochi di UFO catchers/crane nei primi due piani, giochi di guida e di musica nel terzo, giochi standard da mobile nel quarto, e cabine di foto adesive nel seminterrato.

Anche se non è la più grande sala giochi di Tokyo, è situata in una posizione molto comoda, vicino al superstore di elettronica Yodobashi Camera e a diversi ristoranti, e non troppo lontano dal Tokyo Metropolitan Government Building e dai suoi incredibili osservatori, il che lo rende una facile fermata per una partita veloce o due durante lo shopping, la cena o le escursioni turistiche.

Il perché preciso della chiusura non è stato detto, ma si potrebbe ricollegare al graduale declino esteso della popolarità delle sale giochi e alla crescita dell’utilizzo delle console domestiche e dei PC, combinato con gli effetti negativi sul business della pandemia di coronavirus.

Naturalmente la notizia ha rattristato i fan soprattutto perché, purtroppo, non è la prima catena a chiudere. Ricordo infatti che tale sorte era toccata alla Sega Akihabara Building 2, Silk Hat Ikebukuro e Warehouse Kawasaki, un promemoria del fatto che le sale giochi hanno bisogno che la gente entri e giochi attivamente per potere sopravvivere.

