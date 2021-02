L’episodio 20 di Jujutsu Kaisen continua la battaglia tra gli stregoni e lo spirito maledetto Hanami. Un teaser della nuova puntata ha svelato in anteprima la tecnica speciale di Todo!

ATTENZIONE! L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER DELL’EPISODIO 20 DELL’ANIME DI JUJUTSU KAISEN!

Come ben ricorderete l’episodio 19 dell’anime di Jujutsu Kaisen aveva spostato i riflettori sulla battaglia tra Yuji e lo spirito maledetto Hanami, mostrando come il ragazzo sfoderi una nuova e potente tecnica, riaccendendo così le speranze di poter sconfiggere il nemico. Questa tecnica, chiamata Lampo Nero, Yuji l’aveva appresa grazie agli insegnamenti di Todo.

Lampo Nero è una delle tecniche più potenti tra i Jujutsu, una versione molto più avanzata del Pugno Divergente di Yuji e molto più forte poiché moltiplica la forza del ragazzo.

Questa nuova tecnica aveva però eccitato ancora di più Hanami che, finalmente, vede in Yuji un avversario degno di lui. La puntata si era conclusa con l’annuncio di Todo che avrebbe scatenato la sua tecnica segreta, che possiamo iniziare a vedere nell’anteprima dell’episodio 20:

Jujutsu Kaisen EP 20 Preview❗️ pic.twitter.com/WNqudekGGV — Jujutsu Kaisen (@JujutsuKaisen) February 20, 2021

L’episodio 20 della serie si intitola Fuori dalla norma e, dall’anteprima, possiamo trarre degli indizi su cosa dobbiamo aspettarci.

Innanzitutto, è probabile che Todo abbia un altro dei suoi viaggi di fantasia in cui immagina un ritorno alla vita al liceo (se vi ricordate Todo aveva immaginato lui e Yuji amici e compagni di liceo, scena che personalmente mi ha fatto scoppiare a ridere talmente era ben fatta ma soprattutto per il fatto che finisce per diventare realtà dopo che Todo aiuta Yuji a utilizzare Lampo Nero) e poi, è il fatto che Todo attiva la sua energia maledetta.

Per quanto riguarda la tecnica segreta di Todo, ne abbiamo già avuto un piccolo accenno quando gli studenti di Kyoto stavano attaccando Yuji e Todo interviene, apparentemente per salvare Yuji e testare lui stesso il potere del ragazzo.

Il vero mistero è come funziona questa tecnica e se sarà effettivamente utile in battaglia. Ma vedendo quanto bene Todo e Yuji stanno già lavorando insieme, c’è la possibilità che questa si riveli un incredibile vantaggio.

