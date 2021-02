Days Gone arriverà su PC in primavera. La notizia giunge direttamente da Bend Studio, che rivela come la sua ultima fatica non sarà più un’esclusiva Sony. Questa è solo un’altra delle esclusive non più relegate sulla sola PlayStation dopo che anche Horizon era arrivato su PC con un porting davvero eccellente. L’arrivo del gioco è fissato per una non meglio specificata “primavera 2021“.

Questo ha dato da pensare a molti utenti sul possibile arrivo di ulteriori titoli Sony su PC. Poco dopo è stata confermata questa eventualità da Sony stessa che ha parlato di un’espansione dei giochi PlayStation su altre piattaforme. Pur non entrando nel dettaglio, questo dato è molto interessante. Che ci sia la possibilità di vedere gli Uncharted, i Last of Us o addirittura God of War su PC?

Days Gone – l’open world apocalittico di Bend Studio

Uscito il 26 aprile 2019, il gioco ha riscosso un buon successo di critica e da parte dell’utenza. Le vicende ruotano intorno ad un ex militare, tale Deek (diminutivo di Deacon St. John) che vaga in un mondo post-apocalittico al termine di una pandemia che ha trasformato le vite delle persone e le ha mutate nei cosiddetti “furiosi“, individui regrediti allo stato ferale.

Traendo spunto dagli open world più influenti, Days Gone propone un’esplorazione pressoché totale degli ambienti di gioco e una libertà d’approccio notevole, anche per affrontare le temibili orde di “zombie” che saranno sempre alle calcagna del nostro protagonista. Days Gone, sviluppato dagli stessi Bend Studio che avevano creato e sviluppato la saga di Syphon Filter , è stato visto come un vero e proprio erede spirituale della serie.

Addirittura, in molti hanno visti dei collegamenti concreti che metterebbero Days Gone nella posizione di essere un vero e proprio sequel di Syphon Filter.

