Big Hero 6, il film della Disney, potrebbe essere adattato in un live-action per il MCU (L’Universo Cinematografico Marvel). I due personaggi che hanno più probabilità di entrare a far parte dell’universo dei supereroi sono Baymax e Hiro.

Big Hero 6 potrebbe diventare un live-action per il MCU

I personaggi del cartone di Big Hero 6, lanciato dalla Disney nel 2014, avevano già avuto interazioni con l’universo Marvel, pensiamo, ad esempio, a quando Spider-Man aveva richiesto aiuto per sconfiggere Doctor Octopus nel fumetto Ends of the Earth del 2012, inserito nella saga The Amazing Spider-Man.

Quindi non è una cosa del tutto improbabile. Non ci sono comunque informazioni certe, ma l’idea è di inserire i personaggi di Big Hero 6 in progetti come Secret Invasion, Agenti di Atlas e il Dottor Strange.

Al momento i Marvel Studios non hanno confermato né negato quali personaggi di Big Hero 6 appariranno in live-action nel prossimo progetto del MCU. Non ci resta quindi che attendere nuove informazioni.

A proposito di Big Hero 6

La serie a fumetti di Big Hero 6, scritta da Scott Lobdell e illustrata da Gus Vasquez, ha debuttato nel 1998. Nel 2014 la Disney ne ha tratto un film che racconta la storia di Hiro Hamada, un giovane genio della robotica, e del robot sanitario di suo fratello, Baymax. I due formano una squadra di supereroi per affrontare un cattivo mascherato, nella futuristica città di San Fransokyo.

Nonostante alcuni cambiamenti che il film ha apportato alla storia originale, è riuscito a guadagnare oltre 657 milioni di dollari al botteghino e detiene ancora una valutazione dell’89% dalla critica cinematografica su Rotten Tomatoes. Questo successo è stato lo stimolo per creare anche due serie televisive, Big Hero 6: The Series e Baymax Dreams.

Big Hero 6: The Series è andata in onda per tre stagioni su Disney + e ha visto gran parte del suo cast cinematografico riprendere i loro ruoli.

Nell’agosto 2020, Disney ha rilasciato online la stagione 2 di Baymax Dreams. La serie, nominata agli Emmy Award, ha debuttato con un episodio di 43 minuti intitolato Baymax Returns su Disney + il 20 novembre 2017. La serie è stata sviluppata da Buzz Lightyear di Star Command e dai creatori di Kim Possible Mark McCorkle e Bob Schooley. Una serie spin-off intitolata Baymax! è stata confermata per lo sviluppo da Walt Disney Animation Studios e debutterà su Disney+ nel 2022.

