Goldrake, annunciato il gioco di Ufo Robot Grendizer per console e PC

Goldrake (Ufo Robot Grendizer) darà origine a un videogioco per console e PC, come annunciato dall’editore francese Microids (Syberia, Oddworld) e da Dyamic Planning, la compagnia del maestro Go Nagai autore del celeberrimo robot gigante.

I fan della serie saranno catapultati in a un mondo di avventure in compagnia del protagonista Daisuke Umon (Actarus) e del suo robot Grendizer.

I giocatori saranno coinvolti in una storia emozionante, ricca di coraggio, battagle e tradimenti.

Al momento non sono state specificate le console per cui il gioco sarà disponibile.

A proposito di Goldrake

Ultimo atto della trilogia di Mazinger, Ufo Robot Goldrake debutta nel 1975 con il manga del maestro Go Nagai per Kodansha, quello di Nagai e Gosaku Ota per Akita Shoten, quello di Nagai ed Eiji Imamichi per Tokuma Shoten e la celeberrima serie anime di Toei Animation in 74 episodi.

Nel 2014 Nagai è tornato sul personaggio con il manga Grendizer Giga.

In Italia i manga di Nagai e Ota sono usciti per J-POP, così come Grendizer Giga; la serie animata è stata pubblicata da Yamato Video e Koch Media per la prima volta in Blu-ray Disc:

In seguito all’invasione del suo pianeta natale da parte delle truppe di Re Vega, il principe Duke Fleed si vede costretto a fuggire sulla Terra a bordo del suo robot spaziale Goldrake. Spaesato e ferito, Duke Fleed viene accolto dal dottor Procton, il direttore dell’istituto di ricerche Spaziali, con il nome di Actarus. Re Vega invade la Terra e Actarus torna a bordo del suo fedelissimo Goldrake: insieme allo storico pilota del Mazinga Z Koji Kabuto, a bordo del suo nuovo UFO inizia una lotta feroce contro gli invasori.

Goldrake, in arrivo anche un nuovo fumetto

Ricordiamo infine che su Goldrake è in lavorazione anche un fumetto inedito francese, intitolato Goldorak, che uscirà questo Autunno per la casa editrice Kana (anche impegnata nella produzione di uno spin-off inedito sui Cavalieri dello Zodiaco).

Goldorak è scritto da Denis Bajram e Xavier Dorison (Red One), illustrato da Brice Cossu (FRNCK) e Alexis Sentenac (Noô) con i colori di Yoann Guillo.

Racconterà una storia originale ambientata anni dopo l’ultimo episodio della serie animata.

Il fumetto uscirà in un albo dal formato deluxe di 22,5×29,8 cm, sarà composto di 120 pagine e costerà 24,90 Euro.

