Call of Duty Black Ops Cold War sta per espandersi con la modalità zombie denominata Outbreak. In questa nuova modalità di cui potete finalmente ammirare il trailer, si avrà accesso ad una delle tipologie di gameplay multigiocatore più amate della serie.

A lungo tempo la modalità zombie di Call of Duty Black Ops Cold War era rimasta una semplice voce di corridoio, salvo poi scoprire, tramite Activision che sarebbe rimasta esclusiva Sony fino al novembre 2021. Call of Duty Black Ops Cold War potrà quindi contare su una delle modalità più apprezzate dai fan dei precedenti capitoli. Non mancheranno classifiche e ranghi da conquistare durante le partite.

Vi ricordiamo è disponibile a partire dal 13 novembre per Xbox Series X e per PS5, oltre che per tutte le piattaforme di vecchia generazione PS4, Xbox One e ovviamente anche PC.

Call of Duty Black Ops Cold War – le critiche dei fan

Call of Duty Black Ops Cold War, Warzone e Modern Warfare sono stati recentemente fusi per quanto riguarda la progressione del livello online, del season pass e anche di alcune armi. La decisione, che originariamente doveva essere un modo per creare una certa continuità tra i vari titoli, ha invece di recente fatto nascere delle pesanti polemiche da parte dell’utenza.

In teoria l’idea doveva anche servire da collante per permettere a Cold War di diventare un titolo Call of Duty canonico e tradizionale, così da concentrarsi sull’esperienza multigiocatore degli altri titoli e creare così quello che lo sviluppatore ritiene un “universo condiviso“. La verità è che la scelta ha dato vita a numerose problematiche, prime fra tutte la potenza di alcune armi rispetto ad altre o caratteristiche e oggetti che non possono essere ottenuti a meno di possedere tutti quanti i titoli in questione.

