Pokémon Go ha annunciato la sua prossima stagione: la Stagione delle Leggende, che includerà eventi a tema Pokémon e Allenatori Leggendari.

Pokémon Go – i primi dettagli della Stagione delle Leggende

La stagione inizierà con l’introduzione di nuovi Pokémon Leggendari, poiché le forme Therian di Tornadus, Thundurus e Landorus saranno tutte aggiunte al gioco. Altri Pokémon megaevoluti verranno aggiunti al gioco durante la stagione, che arriverà anche con una nuova ricerca speciale che può essere completata per ottenere varie caramelle di Pokémon Leggendari. Questa è la seconda “Stagione” per Pokemon Go, incentrata su eventi che seguono un tema centrale e vari bonus che andranno a coprire più mesi.

Come parte del cambio di stagione, diversi Pokémon verranno messi a rotazione nei punti di spawn: Pokémon come Mantine, Frillish, Glameow, Hoppip e Voltorb saranno disponibili per tutti i giocatori. Inoltre, Tangela, Combee, Croagunk, Ducklett, Turtwig, Chimchar e Piplup appariranno tutti nell’emisfero settentrionale, insieme a Scyther, Dratini e Cottonee come spawn rari. I giocatori dell’emisfero meridionale troveranno invece Mankey, Yanma, Buizel, Woobat, Snivy, Tepig e Oshawott, insieme a Pineco, Bago e Ferroseed come spawn rari.

Come parte del cambio di stagione, anche i pool di uova verranno attivati, e Treecko, Torchic, Mudkip e Budew (tra gli altri) che appariranno in uova da 2 Km. Drowsee, Azurill e Munna saranno tra i Pokémon che compaiono in uova da 5 Km, e Nincada e Alomomola si schiuderanno da uova da 10 Km.

Infine, Pokémon Go aumenterà anche la quantità di XP guadagnati dai giocatori per aver battuto i Raid Leggendari e il gioco regalerà periodicamente biglietti remoti gratuiti.

Si prospetta quindi una nuova Stagione densa di eventi che potrà permettere anche a tanti giocatori di Pokémon Go di assicurarsi il possesso di alcuni Pokémon Leggendari.

La Stagione delle Leggende di Pokémon Go avrà inizio il prossimo 1 marzo.

