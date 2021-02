I podcast a tema DC basati su Wonder Woman, Joker e altri personaggi stanno per arrivare su Spotify.

I nuovi podcast a tema DC Comics

I nuovi podcast si uniscono a Batman Unburied, che sarà il primo podcast DC prodotto da David S. Goyer di Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno. DC e Spotify hanno raggiunto un accordo pluriennale nel 2020 per produrre podcast con sceneggiatura narrativa basati su supereroi e supercriminali DC.

Goyer si è unito a Jim Lee, Chief Creative Officer di DC, all’evento Stream On di Spotify per discutere di come podcast come Batman Unburied porteranno questi personaggi classici in una nuova dimensione. Alcuni dei personaggi che saranno presenti nei futuri podcast di Spotify includono Superman, Lois Lane, Wonder Woman, Joker, Catwoman, Katana, l’Enigmista, Batgirl e Harley Quinn. Goyer ha dichiarato:

“Sono stato fortunato ad aver contribuito a plasmare il modo in cui il pubblico vede Batman, e ora è davvero divertente avere una mano nel plasmare il modo in cui il pubblico sente Batman. Con Batman Unburied, faremo un tuffo profondo nell’inconscio di Batman e nel suo stato di sogno, appoggiandoci davvero all’idea di giocare con l’audio surround“.

Ha poi parlato dell’idea di Joker che sussurra cose all’orecchio dell’ascoltatore, che ha descritto come “da incubo“. Lee ha aggiunto:

“Abbiamo un sacco di altri personaggi fantastici. Abbiamo in programma di fare un podcast Catwoman / Katana, Superman e Lois Lane, Wonder Woman, Batgirl, Enigmista… Ci sono così tanti personaggi fantastici che possiamo esplorare. Questa è una partnership a lungo termine tra Warner Bros, DC e Spotify, e penso che i fan risponderanno in modo molto positivo e lo abbracceranno come qualcosa di nuovo, e lo integreranno a tutti gli altri modi in cui partecipano all’universo DC“.

Il podcast Batman Unburied uscirà entro la fine dell’anno su Spotify.

