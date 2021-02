Con teaser Netflix annuncia l’arrivo di Jupiter’s Legacy sulla piattaforma streaming.

Jupiter’s Legacy è basata sull’omonima serie a fumetti di Mark Millar e Frank Quitely e sarà disponibile con otto episodi da venerdì 7 maggio in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

Jupiter’s Legacy è un superhero drama che attraversa decenni e percorre le complesse dinamiche della famiglia, del potere e della lealtà. Dopo aver trascorso quasi un secolo a proteggere l’umanità, la prima generazione di supereroi del mondo deve guardare ai propri figli per continuare l’eredità. Ma le tensioni aumentano quando i giovani supereroi, affamati di dimostrare il loro valore, lottano per dimostrarsi all’altezza della leggendaria reputazione pubblica dei loro genitori e degli standard personali esigenti.

Jupiter’s Legacy è interpretata da Josh Duhamel, Leslie Bibb, Ben Daniels, Elena Kampouris, Andrew Horton, Mike Wade e Matt Lanter. I produttori esecutivi sono Mark Millar, Frank Quitely, Lorenzo Di Bonaventura, Dan McDermott, Steven S. DeKnight, James Middleton e Sang Kyu Kim.

Jupiter’s Legacy e il suo seguito Jupiter’s Circle sono pubblicati in Italia da Panini Comics.

Eccovi la sinossi del primo volume:

Dall’acclamata coppia formata da Mark Millar (Kick-Ass, Ultimates, The Secret Service) e Frank Quitely (All-Star Superman, WE3, X-Men), il punto definitivo sul revisionismo supereroistico.

Arriva la storia, inedita in Italia, dei superuomini per il nuovo Millennio! In un mondo allo sbando, arriva la deriva totalitaria… e toccherà ai figli dei più grandi supereroi cercare di salvare la situazione!

Ci sono stati periodi più semplici per i supereroi. Un tempo, nonostante le difficoltà, era facile distinguere quale fosse il fine ultimo degli eroi, il bene della comunità. Oggi il mondo è cambiato, nuove crisi minacciano il mondo e forse servono supereroi diversi, più spietati. Ma certi valori sono duri a morire…