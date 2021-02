Boruto: Naruto Next Generations ha recentemente superato il primo grande combattimento dell’arco narrativo attuale, in cui Boruto e il resto del Team 7 hanno lavorato insieme per sconfiggere Ao. Questo ha sancito l’inizio della saga di Kawaki nell’anime, e il cliffhanger del precedente episodio della serie aveva visto i ninja di Konoha trovarsi faccia a faccia con il pericoloso Kashin Koji di Kara.

Boruto e il suo vero potenziale

ATTENZIONE, PeRICOLO SPOILER! Seguono spoiler sull’anime di Boruto.

Kashin Koji che ha già dimostrato di essere un ninja mortale con la sua precedente introduzione alla serie, e adesso ha rivolto la sua attenzione al Team 7. Anche se è troppo forte per tutti loro per il momento, fortunatamente Boruto attinge al misterioso potere derivante dal marchio sulla sua mano noto come “Karma”. E questo ha suscitato non poco la curiosità di Koji:

Yet again how long did the Boruto community wait for this moment? We waited and waited but it finally came – Boruto Full Karma Activation #Boruto pic.twitter.com/O09RDyEv0B — Abdul Zoldyck (@Abdul_S17) February 21, 2021

Quando i ragazzi sono stati trattenuti dal jutsu sigillante di Kashin Koji, Konohamaru è stato in grado di iniziare il suo contrattacco. Sfortunatamente, ora le cose sono andate diversamente, poiché Konohamaru è stato presto sopraffatto da Koji. A peggiorare le cose, c’è anche l’indebolimento derivante dalla con Ao. Ma il giovane figlio di Naruto riesce comunque ad attingere a questo potere.

Il segno lasciato sulla sua mano da Momoshiki Otsutsuki inizia a diffondersi in tutto il suo corpo e ha il potere di assorbire completamente il potente jutsu di Koji, il quale dice di essere “stupito” di vedere Karma, e nota che il ragazzino biondi che ha di fronte è quello che Momoshiki aveva “scelto“. Lo stesso ragazzo si accorge finalmente che il marchio si è diffuso in quel modo, ma perde i sensi poco dopo.

Vedendo l’accaduto, Kashin Koji decide di ritirarsi mentre li ringrazia il ragazzo per avergli mostrato qualcosa di “interessante“, mentre nota che è la prima volta che Boruto usa questo potere. Questa è stata una grande trasformazione che i fan volevano vedere nell’anime da un po’ di tempo, e ora sono stati finalmente accontentati.

Acquistate Boruto – Naruto Next Generations (Vol. 11) QUI!