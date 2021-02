Le novità Dynit Manga in uscita il 25 Febbraio 2021 vedono il debutto della serie a tinte yuri Vampeerz di Akili e del romanzo che ha ispirato il film d’animazione Seven Days War — disponibile in home video e in streaming su Amazon Prime Video.

Si conclude lo shojo Anni 80 Hot Road di Taku Tsumugi e prosegue verso la conclusione Honey Bitter di Miho Obana.

Di seguito tutte le novità Dynit Manga in uscita il 25 Febbraio 2021, mentre cliccando qui possiamo riguardare le ultime novità presentate sul catalogo Manicomix.

Le novità Dynit Manga in uscita il 25 Febbraio 2021

VAMPEERZ vol. 1

di Akili

trad. di Federica Lippi

160 pagine 12,90 € – 1 di serie in corso – 150×210 mm

ISBN 9788833551500

Nel giorno del funerale dell’amata nonna, la quattordicenne Ichika incontra una

ragazza di straordinaria bellezza chiamata Aria: non è esattamente un principe

azzurro, ma una vampira che si nutre di sangue umano…

Storia d’amore a tinte yuri che vi strapperà più di un sorriso!

HOT ROAD 2 (di 2)

di Taku Tsumugi

trad. di Sara Bertoldi

448 pagine – 29,90 € – 2 di 2 – 165×240 mm

ISBN 9788833551302

La storia struggente tra Kazuki e Haruyama continua: i due sono sempre più legati,

quando si verifica un incidente drammatico…Uno degli shojo più rappresentativi

degli anni Ottanta, un classico da milioni di copie vendute, incentrato sulla vita di

alcuni adolescenti e della loro ribellione alla società degli adulti. Una storia di

formazione che dà voce a una generazione di giovani incompresi che fa fatica a

trovare il suo posto nel mondo.

HONEY BITTER 13

di Miho Obana

trad. di Enrico Colasurdo

176 pagine – 8,00 € – 13 di 14– 112×172 mm

ISBN 9788833551531

Dopo l’attacco terroristico nel parco a tema, Shuri e Riki vengono scambiati con

degli ostaggi. Il capo dell’organizzazione dichiara la condanna di morte di Riki e Shuri

rischierà grosso per evitare la tragedia…

SEVEN DAYS WAR

di Osamu Soda, Hiranari Izuno

trad. di Giuseppe Buttiglione

160 pagine – 18,00 € – 150×210 mm

ISBN 9788833551333

In una torrida giornata estiva alcuni studenti di scuola media scompaiono nel nulla…

all’inizio si pensa a un rapimento, ma i ragazzi si sono barricati in una vecchia

fabbrica abbandonata in segno di ribellione al mondo degli adulti. Una storia che ha

incantato milioni di lettori e che ha ispirato l’omonimo anime con la regia di Yuta

Murano, uno dei giovani autori più interessanti dell’animazione giapponese.

