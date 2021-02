Stando ad alcune indiscrezioni da parte della divisione americana di Nintendo, Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 potrebbe essere in arrivo per Nintendo Switch. Tutto quando è iniziato da un retweet da parte dell’azienda di un messaggio di Tony Hawk stesso. Nel messaggio egli ammicca al fatto che Crash Bandicoot stia arrivando su “altre piattaforme”, chiedendo se ci sia un “[…] posto anche per TonyHawkTheGame”.

Il messaggio è quindi un probabile riferimento al fatto che Crash 4 sia in arrivo su Nintendo Switch e molti hanno quindi interpretato questo scambio di battute come un indizio che ci sia qualcosa in atto, data anche la reazione dell’account Nintendo. Alla risposta dell’account di Crash Bandicoot che “avrebbe provato a fare qualcosa al riguardo” e al fatto che i tweet si sono susseguiti molto rapidi fra loro, fa pensare che sia tutto più o meno orchestrato.

Che dunque Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 sia in arrivo su Nintendo Switch?

Tony Hawk’s Pro Skater – una serie storica

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 è uscito il 4 settembre 2020 per PlayStation 4, Xbox One e PC.

All’interno di questa operazione di remaster vi sono tutti i livelli originali, ma anche molte novità. Oltre a una grafica migliorata, il gioco include nuovi obiettivi e sfide. Come inizialmente annunciato, nel gioco è disponibile il roster originale completo, che include Tony Hawk, Bucky Lasek, Steve Caballero, Geoff Rowley, Andrew Reynolds, Elissa Steamer, Chad Muska, Eric Koston, Rodney Mullen, Rune Glifberg, Kareem Campbell, Jamie Thomas e Bob Burnquist. I nuovi personaggi invece sono Nyjah Huston, Leo Baker, Leticia Bufoni, Aori Nishimura, Lizzie Armanto, Shane O’Neill, Riley Hawk e Tyshawn Jones.

Tony Hawk è di per sé uno degli skater di rampa più influenti e famosi della storia. Egli stesso ha inventato numerosi trick divenuti poi standard. Fu il primo skatere della storia a chiudere un “900” ovvero una giravolta di novecento gradi in una gara professionale.

