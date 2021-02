Sono state diffuse pochi minuti fa le novità Disney+ e Star di marzo 2021 che arriveranno sulla piattaforma streaming fra pochissimi giorni.

Le novità vengono presentata in concomitanza con il lancio di Disney Star il 23 febbraio 2021 come parte integrante di Disney+, con la propria sezione sulla piattaforma e una nuova e prestigiosa proposta di serie di intrattenimento, film, documentari e altri titoli che raddoppieranno i contenuti disponibili per gli abbonati di Disney+, per tutti i dettagli cliccate QUI.

Le novità Disney+ e Star di marzo 2021

Le novità Star di marzo 2021

DOLLFACE (Star Original) – dal 4 marzo

Kat Dennings interpreta una giovane donna che, dopo essere stata lasciata dal suo

fidanzato storico, deve affidarsi alla sua immaginazione quando entra di nuovo nel mondo delle donne, sia a livello letterale che metaforico, per riallacciare i rapporti con le amiche che aveva abbandonato da tempo. Con la partecipazione di Brenda Song, Shay Mitchell ed Esther Povitsky. La serie è stata create da Jordan Weiss, che opera da produttrice esecutiva al fianco della showrunner Ira Ungerleider; Margot Robbie, Brett Hedblom e Tom Ackerley per LuckyChap Entertainment; Bryan Unkeless e Scott Morgan per Screen Arcade;

Kat Dennings; Nicole King e Stephanie Laing. Matt Spicer ha prodotto e diretto il primo episodio. Dollface è prodotto da ABC Signature Studios, divisione di Disney Television Studios.

NEXT (Star Original) – dal 19 marzo

II pioniere della Silicon Valley Paul LeBlanc unisce le forze con l’Agente Speciale Shea Salazar per fermare l’A.I. che ha creato dal distruggere il mondo.

L’AMORE AI TEMPI DEL CORONA (Star Original) – dal 26 marzo

Questa serie si divide in quattro parti e parla di quattro storie intrecciate. James e Sade si destreggiano nel loro nuovo ruolo di genitori e si sforzano di essere sempre in sintonia mentre la relazione platonica dei loro migliori amici, Oscar ed Elle, diventa sempre più complicata. Dopo essersi separati alcuni mesi prima, Paul e Sarah, controvoglia, si mettono in quarantena insieme quando la loro figlia Sara torna a casa dall’università. Nanda è una donna caparbia determinata a festeggiare il suo 50° anniversario con il marito Charles che si trova in un centro di riabilitazione.

FILTHY RICH – RICCHI E COLPEVOLI (Star Original) – dal 12 marzo

Una serie drama in cui ricchezza, potere e religione si intersecano. I Monreaux sono una famiglia del sud estremamente ricca, nota per aver creato un canale televisivo

cristiano di successo. Sul punto di lanciare un ramo della società dedicata alla vendita online, il patriarca della famiglia, Eugene, muore in un incidente aereo, lasciando sua moglie, Margaret, a occuparsi degli affari di famiglia. La morte apparente di Eugene ha un enorme impatto sulla famiglia, che è sconvolta nello scoprire che l’uomo aveva tre figli

illegittimi, tutti inclusi nel suo testamento. Ora Margaret deve usare la sua esperienza negli affari e il suo fascino del sud per controllare i suoi nuovi eredi legittimi, la cui sola esistenza minaccia il nome la fortuna della famiglia Monreaux.

THE RESIDENT – le prime 3 stagioni in streaming dal 19 marzo

The Resident è un emozionante medical drama incentrato sugli ultimi anni di tirocinio di un giovane medico che cerca di portare a galla la verità su ciò che

accade realmente, nel bene e nel male, negli ospedali di tutto il Paese.

LA FAVORITA – dal 5 marzo

Inizio del XVIII secolo. L’Inghilterra è in guerra con i francesi. Tuttavia, le corse, delle anatre e il consumo di ananas stanno prosperando. Una fragile regina Anna (Olivia Colman) occupa il trono e la sua cara amica Lady Sarah (Rachel Weisz), mentre si prende cura della salute cagionevole e del temperamento volubile della regina, governa il Paese al suo posto. Quando arriva una nuova serva, Abigail (Emma Stone), Sarah ne subisce il fascino. La prende sotto la sua ala e Abigail vede la possibilità di un ritorno alle sue radici aristocratiche. Quando le politiche belliche iniziano a occupare molto tempo a Sarah, Abigail entra in gioco come compagna della regina. La loro nascente amicizia le dà la possibilità di realizzare le sue ambizioni e lei non lascerà che nessuno si metta sulla sua strada.

COPIA ORIGINALE – dal 19 marzo

In Copia Originale, Melissa McCarthy interpreta Lee Israel, famosa biografa di celebrità, (e amante dei gatti) che si è guadagnata da vivere negli anni ’70 e ’80 scrivendo di personaggi come Katherine Hepburn, Tallulah Bankhead, Estee Lauder

e la giornalista Dorothy Kilgallen. Caduta in disgrazia, Lee per risollevare le sue sorti, ricorre all’arte dell’inganno aiutata dal suo fedele amico Jack (Richard E. Grant).

QUANTICO – tutte le stagioni in streaming dal 12 marzo

Sono passati tre anni da quando l’eroina americana Alex Parrish ha dovuto passare attraverso le pericolose acque della Central Intelligence Agency e mettere la sua vita

in pericolo per salvare il suo Paese. In questo periodo ha vissuto una vita pacifica e anonima da qualche parte in Italia. Tuttavia, Alex è costretta ad abbandonare questa esistenza idilliaca quando Ryan la convince ad aiutarla a salvare Shelby da un famigerato trafficante d’armi noto come The Widow, che la tiene in ostaggio. The Widow in cambio della sua liberazione chiede qualcosa che solo Alex le può fornire.

THE CATCH – tutte le stagioni in streaming dal 12 marzo

Un investigatore privato di successo è sulle tracce della propria fidanzata scomparsa dopo aver rubato diversi milioni di dollari.

GRAND BUDAPEST HOTEL – dal 5 marzo

Ambientato tra le due guerre, Grand Budapest Hotel racconta le avventure di Gustave H, leggendario concierge di un celebre hotel europeo, e Zero Moustafa,

il fattorino che diventa il suo amico più fidato. La storia racconta il furto e il recupero di un dipinto rinascimentale dal valore inestimabile, una lotta per un’immensa fortuna di famiglia, un disperato inseguimento su motociclette, treni, slitte e sci e la più dolce delle storie d’amore. Sullo sfondo c’è un continente che sta vivendo un drammatico e improvviso cambiamento.

WILD – dal 5 marzo

In WILD, il regista Jean-Marc Vallée (Dallas Buyers Club), la vincitrice dell’Academy

Award Reese Witherspoon (Quando l’amore brucia l’anima) e lo sceneggiatore, nominato all’Academy Award Nick Hornby (An Education) portano sullo schermo la straordinaria avventura della scrittrice bestseller Cheryl Strayed. Dopo anni di comportamento sconsiderato, una dipendenza da eroina e la distruzione del suo matrimonio, Strayed prende una decisione avventata. Ossessionata dai ricordi di sua madre Bobbi (la vincitrice dell’Oscar Laura Dern) e senza alcuna esperienza, si mette in cammino da sola per più di mille miglia sul Pacific Crest Trail. WILD rivela con forza le sue paure e i suoi piaceri, mentre si fa strada in un viaggio che la rafforza e alla fine la guarisce.

SIDEWAYS – IN VIAGGIO CON JACK – dal 5 marzo

Un viaggio all’insegna della degustazione di vini, per salutare gli ultimi giorni di uno scapolo, prende una brutta piega quando la coppia di amici entra nel tunnel

della crisi di mezza età.

IL CIGNO NERO – dal 26 marzo

Il cigno nero segue la storia di Nina (Natalie Portman), una ballerina di una compagnia

di balletto di New York City la cui vita, come tutte quelle legate a questa professione, e completamente consumata dalla danza. Vive con la madre Erica (Barbara Hershey), ballerina in pensione, che sostiene l’ambizione professionale della figlia. Quando il direttore artistico Thomas Leroy (Vincent Cassel) decide di sostituire la prima ballerina Beth MacIntyre (Winona Ryder) per la produzione di apertura della nuova stagione, “ll Lago dei Cigni”, Nina è la sua prima scelta. Ma Nina ha concorrenza: una nuova ballerina, Lily (Mila Kunis), che impressiona anche Leroy. “Il Lago dei Cigni”, richiede una ballerina che possa interpretare sia il Cigno Bianco con innocenza e grazia, sia il Cigno Nero, che rappresenta l’astuzia e la sensualità, Nina si adatta perfettamente al ruolo del Cigno Bianco, ma Lily è la personificazione del Cigno Nero. Mentre le due giovani ballerine ampliano la loro rivalità in un’amicizia contorta, Nina comincia a entrare più in contatto con il suo lato oscuro con una

sconsideratezza che minaccia di distruggerla.

GENIUS: EINSTEIN – dal 26 marzo

Genius: Einstein vanta un cast stellare che vede protagonisti il premio Oscar Geoffrey Rush (Il discorso del Re, La migliore offerta, Pirati dei Caraibi, Shine) nel ruolo del genio della fisica e Emily Watson (candidata all’Oscar per Le onde del Destinoe interprete di La teoria del tutto, Storia di una ladra di libri) nei panni della sua seconda moglie, Elsa. Prodotto da Brian Grazer, Ron Howard e Gigi Pritzker, Genius: Einstein vanta nel primo episodio la regia di Ron Howard, segnando il suo debutto alla direzione di una serie TV. La serie ripercorre la storia di Albert Einstein da pensatore innovativo e fuori dagli schemi alla ricerca di riconoscimenti da parte dell’establishment scientifico, a grande scienziato di una fama mondiale. Un racconto segnato dalla sua ruvidità nei rapporti con le persone

più vicine, dai figli alle due mogli fino alle numerose donne con cui ebbe relazioni.

GENIUS: PICASSO – dal 26 marzo

La serie in 10 episodi è prodotta da Brian Grazer e Ron Howard e vede protagonista Antonio Banderas nei panni di Pablo Picasso. Oltre ad Antonio Banderas, Alex Rich (GLOW, True Detective), vestirà i panni del giovane Picasso, Clémence Poésy (Harry Potter e il calice di fuoco) sarà Francoise Gilot, la pittrice francese che fu la sua compagna per 10 anni ed ebbe da lui 2 figli; Poppy Delevingne (Kingsman: Il cerchio d’oro, King Arthur: Il potere della spada) sarà Marie-Thérèse Walter, amante e musa di Picasso e madre della sua prima figlia; l’attrice di origini italiane Aisling Franciosi (Il Trono di Spade, The Fall: Caccia al serial killer) sarà Fernande Olivier, l’artista e modella francese che posò per Picasso per oltre 60 ritratti.

IL BRACCIO VIOLENTO DELLA LEGGE – dal 19 marzo

Il braccio violento della legge è il drama poliziesco di William Friedkin, premiato con l’Oscar, in cui due poliziotti di New York City cercano di intercettare un enorme carico di eroina proveniente dalla Francia. I due colleghi poliziotti Popeye Doyle (Gene Hackman) e Buddy Russo (Roy Scheider) mettono sotto sorveglianza un negozio di caramelle scoprendo che i proprietari sono coinvolti in uno dei più grandi giri di contrabbando di narcotici dell’Atlantico. Popeye Doyle è un bigotto alcolizzato dal carattere irascibile, ma è comunque un poliziotto che lavora sodo e si impegna a fondo. La nemesi di Doyle è Alain Charnier (Fernando Rey), un criminale affabile e raffinato, dai modi gentili, nonché uno dei più grandi fornitori di eroina pura nel Nord America. Quando iniziano i problemi di soldi, i delinquenti decidono di uccidere Popeye e Buddy per avere più tempo per trasportare l’eroina.

ROMEO + GIULIETTA DI WILLIAM SHAKESPEARE – dal 26 marzo

I famosi versi e l’intenso linguaggio del Poeta guidano l’opera cinematografica del regista Baz Luhrmann sull’amore condannato in Romeo + Giulietta di William Shakespeare. Benvenuti a Verona Beach, un mondo sexy e violento, senza futuro né passato, governato da due famiglie rivali, i Montecchi e i Capuleti. Ricchi, egoisti, spietati e potenti, i genitori condividono un’inimicizia che è diventata il diritto di nascita della loro prole.

AIR FORCE ONE – dal 26 marzo

Il presidente degli Stati Uniti si reca a Mosca e fa un discorso attraverso il quale delinea la nuova politica di “tolleranza zero” del Paese nei confronti del terrorismo. Durante il volo di ritorno, i terroristi prendono il controllo dell’Air Force One (l’aereo ufficiale del Presidente) e prendono in ostaggio i passeggeri (comprese sua moglie e sua figlia). I terroristi pianificano di giustiziare un ostaggio ogni mezz’ora a meno che non venga soddisfatta la loro richiesta.

CONAN IL BARBARO – dal 19 marzo

Dalle pagine della rivista Weird Tales nasce l’eroe della pulp fiction di Robert E. Howard,

Conan il Barbaro, con Arnold Schwarzenegger nel ruolo di Conan. Combinando una miscela di storie fantasy e di stregoneria attraverso la fertile immaginazione dello scrittore/regista John Milius e di Oliver Stone, Conan II Barbaro inizia con il giovane Conan che perde i suoi genitori a causa di un gruppo di saccheggiatori guidati dal malvagio signore della guerra Thulsa Doom (James Earl Jones). Il giovane Conan viene venduto a dei mercanti di schiavi dove viene addestrato per competere nei combattimenti e presto diventa molto potente tanto che verrà liberato. Con la volontà di vendicare i suoi genitori, Conan attacca Doom e il suo culto di adoratori di serpenti con l’aiuto del suo amico Subotai (Gerry Lopez) e della donna guerriera e amore della sua vita, Valeria(Sandahl Bergman).

Le novità Disney+ di marzo 2021

THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER – dal 19 marzo

The Falcon and The Winter Soldier dei Marvel Studios ha come protagonisti Anthony Mackie nel ruolo di Sam Wilson, alias The Falcon, e Sebastian Stan nel ruolo di Bucky Barnes, alias The Winter Soldier. La coppia, che si è riunita nei momenti finali di Avengers: Endgame, si allea in un’avventura globale che mette alla prova le loro capacità e anche la loro pazienza.

Diretta da Kari Skogland con Malcolm Spellman come capo sceneggiatore, la serie vede nel cast anche Daniel Brühl nei panni di Zemo, Emily VanCamp nei panni di Sharon Carter e Wyatt Russell in quelli di John Walker.

RAYA E L’ULTIMO DRAGO – dal 5 marzo con Accesso VIP

Raya e l’Ultimo Drago, il nuovo lungometraggio d’animazione targato Walt Disney Animation Studios, arriverà in Italia dal 5 marzo su Disney+ con Accesso VIP e prossimamente al cinema. Diretto da Don Hall (Big Hero 6) e Carlos López Estrada

(Blindspotting) e prodotto da Osnat Shurer (Oceania) e Peter Del Vecho (Frozen – Il Regno di Ghiaccio, Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle), il film trae ispirazione dalle culture e dai popoli dell’Asia sudorientale. Raya e l’Ultimo Drago viaggia nel fantastico mondo di Kumandra, dove molto tempo fa umani e draghi vivevano insieme in armonia. Ma quando una forza malvagia, ha minacciato la loro terra, i draghi si sono sacrificati per salvare l’umanità. Ora, 500 anni dopo, quella stessa forza malvagia è tornata e Raya, una guerriera solitaria, avrà il compito di trovare l’ultimo leggendario drago per riunire il suo popolo diviso. Durante il suo viaggio, imparerà che non basta un drago e ci vorrà anche fiducia e lavoro di squadra.

STOFFA DA CAMPIONI: CAMBIO DI GIOCO – dal 26 marzo

Quasi 30 anni dopo aver spiccato il volo per la prima volta, Stoffa da campioni ritorna per un nuovo capitolo con Lauren Graham ed Emilio Estevez, nel ruolo iconico

del leggendario allenatore Gordon Bombay. In questa stagione, composta da 10 episodi e ambientata nel Minnesota di oggi, i Mighty Ducks si sono evoluti da perdenti qualunque a una squadra di hockey giovar ultra-competitiva e vincente. Dopo che il dodicenne Evan Morrow (Brady Noon) viene tagliato fuori dai Ducks senza tante cerimonie, lui e sua madre, Alex (Lauren Graham), decidono di costruire la propria squadra di outsider per sfidare la cultura spietata della vittoria a tutti i costi, tipica degli sport giovanili di oggi. Con l’aiuto

di Gordon Bombay, riscoprono la gioia di giocare solo per amore del gioco stesso,

MARVEL STUDIOS ASSEMBLED – THE MAKING OF WandaVision – dal 12 marzo

Unisciti a Elizabeth Olsen, Paul Bettany e al team creativo di Wanda Vision mentre invitano gli spettatori dietro le quinte di questa innovativa serie di speciali in stile documentario. Scopri come il concetto sorprendente della produzione ha preso forma ispirandosi alle sitcom classiche. Assisti a come la troupe ha fatto di tutto per emulare i vari metodi cinematografici utilizzati durante i primi anni della televisione. Scopri le sfide uniche e l’esito finale della messa in scena di un intero episodio di fronte a un pubblico in studio dal vivo. Trascorri del tempo con le nuove arrivate nell’Universo Cinematografico Marvel, come Teyonah Parris e Kathryn Hahn, insieme ai grandi ritorni come Kat Dennings e Randall Park. Marvel Studio Assembled getta uno sguardo avvolgente alla prima, e probabilmente più insolita, serie in streaming dei Marvel Studios.

LA MIA SFIDA: CAMBIARE IL MONDO – dal 12 marzo

Dopo il successo di Science Fair, premiato con l’Emmy Award e acclamato dal pubblico del Sundace e del SXSW, National Geographic Documentary Films e i registi Cristina Costantini e Darren Foster uniscono le forze ancora una volta, per il documentario La mia sfida: cambiare il mondo, che debutterà il 12 marzo in esclusiva su Disney+. La mia sfida: cambiare il mondo racconta di cinque studenti provenienti da diversi angoli del pianeta che portano i loro progetti imprenditoriali a Macao, in Cina, per competere per i Global Student Entrepreneur Awards. Santosh viene da una piccola città agricola del Nepal; Alondra lavora alla cassa nella panetteria di famiglia a Porto Rico; Henry è un mago della programmazione di Nairobi; Jason è un esperto di marketing proveniente dalla Grecia; e Daniela, un’immigrata in fuga dalla crisi in Venezuela, sta conquistando l’industria chimica dal suo laboratorio alla NYU. Ognuno di loro ha superato immensi ostacoli per perseguire i propri sogni, dagli uragani, alla povertà, ai disordini civili. Oggi, ai Global Student Enterpreneur Awards, rappresentano il proprio Paese come migliori studenti imprenditori e le finali mondiali sono l’opportunità per conquistare l’attenzione internazionale, oltre che per ottenere l’ambito premio del valore di 100.000 dollari, rendere realtà le loro innovative idee

di business e trasformare il mondo.

CONTINUA A GUARDARE SU DISNEY+

WANDAVISION – Episodio 9 – dal marzo 5 marzo

Wanda Vision unisce televisione classica e Marvel Cinematic Universe e vede

protagonisti Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Visione (Paul Bettany), due individui dotati di super poteri che conducono vite di periferia idealizzate, che iniziano a sospettare che ogni cosa non sia come sembra. La nuova serie è diretta da Matt Shakman mentre Jac Schaeffer è il capo sceneggiatore.

MARVEL STUDIOS: LEGENDS Episodi 3, 4, 5 e 6 – dal 12 marzo

Marvel Studios: Legends è un appassionante ripasso sulle storie dei vari eroi e villain Marvel protagonisti delle prossime attesissime serie che debutteranno in

anteprima su Disney+, ponendo le basi per le prossime avventure, Gli episodi avranno come protagonisti Falcon, Winter Soldier, Zemo e Sharon.

PIXAR – DIETRO LE QUINTE – dal 26 marzo

Prodotta da Pixar Animation Studios, Pixar – Dietro le quinte è diretta da Erica Milsom e Tony Kaplan. La serie propone approfondimenti sulle storie personali e cinematografiche che forniscono uno sguardo accurato sulle persone, l’arte

e la cultura di Pixar Animation Studios.

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA

Lasciati ispirare da alcune delle donne più incredibili e forti presenti su Disney+ durante la Giornata Internazionale della Donna dell’8 marzo. Dalle eroine iconiche come Mulan e Merida, alle pioniere realmente esistite come Amelia Earheart e Jane Goodall, celebra le donne con la collezione Disney+ di film di ispirazione femminile. Puoi anche esplorare il catalogo dei film all’interno di Star su Disney+. Dalla mutevole percezione delle donne sul posto di lavoro all’importanza dell’amicizia femminile, così come le riflessioni sulla rappresentazione delle donne nei media, troverai una vasta gamma di contenuti a cui ispirarsi.

Oceania

Ribelle -The Brave

Mulan

Jane

Amelia Earhart: una vita in volo

Queen of Katwe

Il diavolo veste Prada

Una donna in carriera

La battaglia dei sessi

IN ARRIVO A MARZO…

I Tenenbaum

Cocktail

Il braccio violento della legge No2

Toys

