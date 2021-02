Dark Horse Comics e la società di videogiochi Ubisoft collaboreranno per dare vita a un fumetto basato sul gioco di successo Immortals Fenyx Rising.

Immortals Fenyx Rising – tutto sul nuovo fumetto in arrivo

Intitolato Immortals: Fenyx Rising – From Great Beginnings, l’OGN (Original Graphic Novel) sarà per lettori di tutte le età e sarà composto da 64 pagine; è scritto da Ben Kahn (Gryffen: Galaxy’s Most Wanted, Heavenly Blues) con disegni di Georgeo Brooks (Solving Xandra).

Eccone la copertina:

La storia, è descritta da Dark Horse come

“un’avventura divertente, umoristica e piena di azione attraverso il mondo della mitologia greca per scoprire cosa significa veramente essere un dio“.

L’opera esplorerà il rapporto di Fenyx con la sua vita umana dopo la sua ascesa al Monte Olimpo:

“Fenyx si gode la sua nuova vita sul Monte Olimpo, ma quando la sua città natale viene improvvisamente colpita da strani terremoti, deve indagare. Tornato a casa, si riunisce con il suo padre umano – con suo grande shock, scopre che gli dei sono reali. La madre di Fenyx, che aveva tenuto sotto controllo la sua divinità, avverte che una vita del genere ha i suoi svantaggi e le cose si complicano quando Zeus fa la sua comparsa. Mentre i terremoti continuano a devastare la terra, emergono creature pericolose, i nemici del passato tornano, vecchie fiamme si riaccendono e la storia è di nuovo in divenire! È tempo che gli dei si uniscano per combattere come una famiglia!“.

Ecco cosa afferma Jeffrey Yohalem, direttore narrativo di Immortals Fenyx Rising presso Ubisoft:

“Siamo entusiasti di collaborare con i fumetti di Dark Horse nel prossimo capitolo dell’avventura di Fenyx. Ben e Georgeo raccontano questa storia avvincente con umorismo, cuore e anima. Non vedo l’ora di condividerla con tutti voi!“.

Immortals Fenyx Rising: From Great Beginnings uscirà per i rivenditori di fumetti Direct Market il 22 settembre e nelle librerie il 5 ottobre.

Acquistate Immortals Fenyx Rising – Limited Edition per PS4 (Esclusiva Amazon.it) QUI!